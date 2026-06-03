Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
WM 2026
TENNIS
DARTS
US-SPORT
HANDBALL
FORMEL 1
TRANSFERMARKT
CHAMPIONS LEAGUE
BUNDESLIGA
DFB-POKAL
DFB-TEAM
MEHR
Mehr
Grand Slams>

French Open: Siegemund verpasst Finale im Mixed-Doppel

Final-Traum für Siegemund geplatzt

An der Seite von Edouard Roger-Vasselin verliert die Deutsche Laura Siegemund im Halbfinale.
Siegemund ist im Mixed-Doppel ausgeschieden
Siegemund ist im Mixed-Doppel ausgeschieden
© AFP/SID/THOMAS SAMSON
SID
An der Seite von Edouard Roger-Vasselin verliert die Deutsche Laura Siegemund im Halbfinale.

Für Laura Siegemund ist der Traum vom zweiten Titel im Mixed-Doppel bei den French Open geplatzt. An der Seite des französischen Lokalmatadoren Edouard Roger-Vasselin verlor die Deutsche am Mittwoch in Paris 1:6, 4:6 gegen die italienischen Titelverteidiger Sara Errani und Andrea Vavassori und verpasste den Einzug in das Finale von Roland Garros. 2024 hatten sich Siegemund und Roger-Vasselin an der Seine durchgesetzt.

Im Einzel war Siegemund nach einer Niederlage gegen die viermalige Grand-Slam-Gewinnerin Naomi Osaka zum dritten Mal in Folge in der ersten Runde ausgeschieden. Im Doppel scheiterte die 38-Jährige am Dienstag im Viertelfinale gemeinsam mit der Russin Wera Swonarewa gegen die Kanadierin Gabriela Dabrowski und Luisa Stefani aus Brasilien.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN
Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite