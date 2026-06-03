French Open: Siegemund verpasst Finale im Mixed-Doppel

Für Laura Siegemund ist der Traum vom zweiten Titel im Mixed-Doppel bei den French Open geplatzt. An der Seite des französischen Lokalmatadoren Edouard Roger-Vasselin verlor die Deutsche am Mittwoch in Paris 1:6, 4:6 gegen die italienischen Titelverteidiger Sara Errani und Andrea Vavassori und verpasste den Einzug in das Finale von Roland Garros. 2024 hatten sich Siegemund und Roger-Vasselin an der Seine durchgesetzt.
Final-Traum für Siegemund geplatzt
An der Seite von Edouard Roger-Vasselin verliert die Deutsche Laura Siegemund im Halbfinale.
Siegemund ist im Mixed-Doppel ausgeschieden
© AFP/SID/THOMAS SAMSON
Im Einzel war Siegemund nach einer Niederlage gegen die viermalige Grand-Slam-Gewinnerin Naomi Osaka zum dritten Mal in Folge in der ersten Runde ausgeschieden. Im Doppel scheiterte die 38-Jährige am Dienstag im Viertelfinale gemeinsam mit der Russin Wera Swonarewa gegen die Kanadierin Gabriela Dabrowski und Luisa Stefani aus Brasilien.
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