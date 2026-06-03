French Open: Zverev-Erfolg sorgt für starke Quoten

Alexander Zverevs Erfolg bei den French Open beschert Eurosport starke Quoten. Der Halbfinaleinzug des deutschen Topspielers in Paris hat dem TV-Sender laut eigener Angaben den drittbesten Sendetag seit dem Jahr 2000 ermöglicht.
Zverev sorgt für starke Quoten
Alexander Zverev steht im Halbfinale der French Open – und viele Zuschauer fiebern mit. Ein TV-Sender verbucht starke Quoten.
Die Partie des Weltranglistendritten gegen den Spanier Rafael Jódar verfolgten im Schnitt mehr als 660.000 Menschen und mehr als 850.000 Zuschauer in der Spitze.
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French Open: Positive Zwischenbilanz für TV-Sender
Beim Gesamtpublikum ergab dies einen Marktanteil von 8,4 Prozent, bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen fiel er mit 16,2 Prozent noch deutlich höher aus.
Auch die weiteren Live-Übertragungen aus Paris fielen mit einem Tagesmarktanteil von 3,9 Prozent der Zuschauer in der Altersgruppe 14-49 Jahre sehr positiv für den Sender aus.