Zverevs Viertelfinal-Terminierung fix

Alexander Zverev (29) kämpft am Dienstagnachmittag um den Einzug ins Halbfinale der French Open. Die Organisatoren setzten das Duell des Hamburgers in der Runde der letzten acht gegen den spanischen Überflieger Rafael Jódar als drittes Match des Tages auf dem Court Philippe-Chatrier an.
Zverevs Viertelfinal-Ansetzung fix
Wie schon im Achtelfinale muss der Tokio-Olympiasieger nicht zu später Stunde ran.
Zverev will ins Halbfinale
© AFP/SID/JULIEN DE ROSA
In der Nightsession (nicht vor 20.15 Uhr) bestreiten derweil der brasilianische Teenager Joao Fonseca und Jakub Mensik aus Tschechien ihr Viertelfinale.
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Zverev will gegen Jódar den nächsten Schritt auf dem Weg zum ersehnten ersten Grand-Slam-Titel gehen und zum fünften Mal die Vorschlussrunde in Paris erreichen. „Er spielt fantastisches Tennis“, sagte der Tokio-Olympiasieger über seinen zehn Jahre jüngeren Kontrahenten: „Ich freue mich auf unser erstes Aufeinandertreffen, das hoffentlich sehr unterhaltsam wird.“