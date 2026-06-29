Kuriose Wimbledon-Szene! Djokovic schaltet sich bei Heiratsantrag ein

Felix Kunkel 29.06.2026 • 23:07 Uhr Beim Erstrundenspiel von Novak Djokovic in Wimbledon kommt es zu einer kuriosen Szene. Plötzlich fordert der Serbe von einem Paar auf den Zuschauerrängen eine Einladung zur Hochzeit.

Das passiert auch nicht alle Tage: Novak Djokovic ist am Montag während seines Erstrundenspiels in Wimbledon Zeuge eines Heiratsantrags in der Zuschauermenge am Centre Court geworden.

Nachdem der Serbe den ersten Satz gegen den Chinesen Wu Yibing gewonnen hatte, nutzte ein Mann im Publikum die Gelegenheit, um seiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)

Wimbledon: Djokovic schaltet sich bei Heiratsantrag ein

Der siebenmalige Wimbledon-Sieger nahm dies offensichtlich wahr, machte eine Herzgeste in Richtung des Paares und streckte beide Daumen nach oben.

Dann rief Djokovic: „Ich möchte eine Einladung zur Hochzeit.“ Daraufhin lachte das Paar und streckte ebenfalls beide Daumen nach oben.