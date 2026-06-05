Kurzfristiger Rückzug! Zverevs Finalgegner steht fest

SPORT1 05.06.2026 • 18:56 Uhr Alexander Zverev trifft im Finale der French Open auf Flavio Cobolli. Der Italiener profitiert von einem kurzfristigen Rückzug seines Halbfinalgegners.

Nun ist auch Zverevs Gegner klar: Im vierten Major-Finale seiner Karriere trifft der Tokio-Olympiasieger am Sonntag auf Flavio Cobolli.

Der Italiener zog kampflos ins Endspiel ein, weil sein Landsmann Matteo Arnaldi wegen eines Magen-Darm-Virus kurz vor dem Duell am Freitagabend zurückzog. Das gaben die Organisatoren von Roland Garros weniger als eine halbe Stunde vor dem geplanten Duell auf dem Court Philippe-Chatrier bekannt.

French Open: Arnaldi muss zurückziehen

Wie Eurosport berichtet, habe sich der Spieler die ganze Nacht lang übergeben, essen und trinken sei ihm nicht möglich.

„Es ist hart, vom ersten Grand-Slam-Halbfinale zurückziehen zu müssen. Das wünscht man niemandem“, sagte Arnaldi auf einer Pressekonferenz, bei der er sich mit einigem Abstand zu Cobolli den Fragen stellte: „Es tut mir leid für alle, die ein Ticket gekauft haben.“ Für seinen Landsmann sei er aber „glücklich“.

Als ihn die Nachricht erreicht habe, habe er „fast geweint“, sagte Cobolli: „So etwas erwartet man nicht. Ich war bereit, das Halbfinale zu spielen. Ich bin sehr traurig für ihn.“

Zverev kann deutsche Durststrecken beenden

Zverev, der sich im vergangenen Jahr in der dritten Runde von Roland Garros gegen Cobolli durchgesetzt hatte, will im 41. Anlauf bei den vier großen Turnieren endlich seine Durststrecke beenden.

Mit Zverev erreichte erstmals seit Beginn des Profitennis 1968 ein deutscher Spieler mehrmals das Finale von Roland Garros. Der Weltranglistendritte kann nun auch der erste deutsche French-Open-Sieger seit Henner Henkel 1937 und der erste deutsche Grand-Slam-Champion im Männer-Einzel seit Boris Becker bei den Australian Open 1996 werden.

Schon vor zwei Jahren hatte der 29-Jährige in der französischen Hauptstadt vor dem Titelgewinn gestanden, im Finale verlor er aber in fünf Sätzen gegen den Spanier Carlos Alcaraz. Seine erste Niederlage in einem Grand-Slam-Endspiel kassierte Zverev 2020 bei den US Open gegen Dominic Thiem aus Österreich, zudem unterlag er 2025 bei den Australian Open gegen den italienischen Weltranglistenersten Jannik Sinner.

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Für Zverev war es das fünfte Halbfinale von Roland Garros in den vergangenen sechs Jahren. Gegner Mensik erreichte als jüngster tschechischer Spieler überhaupt in der Open Era die Vorschlussrunde bei einem Grand Slam.

In einem zunächst ausgeglichenen Spiel stellte Mensik früh sein variantenreiches Spiel unter Beweis, setzte immer wieder auf Stopps. Zverev behielt aber die Ruhe – und schlug bei seinem ersten eigenen Breakball direkt zum 6:5 zu. Nach etwas mehr als einer Stunde sicherte er sich mit einem Ass Durchgang eins.

In Satz zwei machte Zverev kurzen Prozess. Doch nach einer medizinischen Auszeit zu Beginn des dritten Satzes von Mensik, der mit Nackenprobleme zu kämpfen hatte, wurde es plötzlich nochmal spannend. Doch Zverev blieb konzentriert.