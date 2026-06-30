Lys, Siegemund und Seidel raus: Schwächste Bilanz seit 2008

SID 30.06.2026 • 20:27 Uhr Nur eine Deutsche schafft den Sprung in Runde zwei. Am Dienstag verliert ein Trio, am Mittwoch geht es für Tatjana Maria weiter.

Eva Lys hat eine Überraschung in Wimbledon verpasst, auch für Laura Siegemund und Ella Seidel war beim bedeutendsten Tennisturnier des Jahres am Dienstag Schluss. Nach dem zweiten Turniertag ist bei den Frauen somit nur noch eine Deutsche dabei: Tatjana Maria (38) trifft in der zweiten Runde am Mittwoch auf die 18-jährige Iva Jovic aus den USA.

Lys gab beim 5:7, 1:6 gegen French-Open-Halbfinalistin Diana Schnaider (Russland) im ersten Satz eine 5:2-Führung aus der Hand. Siegemund verlor gegen Elise Mertens (Belgien/Nr. 25) 2:6, 4:6 und schimpfte mit der Schiedsrichterin. Seidel hielt beim 4:6, 3:6 gegen die starke Tschechin Linda Nosková, Siegerin beim Vorbereitungsturnier in Berlin, unerwartet gut mit.

Am Montag war bereits Tamara Korpatsch ausgeschieden. Eine derart schwache Bilanz hatten deutsche Spielerin zuletzt 2008, damals erreichte nur Julia Görges die zweite Runde. In den Jahren darauf feierten Spielerinnen aus Deutschland in Wimbledon etliche Erfolge. Sabine Lisicki und Angelique Kerber standen 2013 und 2016 im Finale, Kerber holte 2018 sogar den Titel.