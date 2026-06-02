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Machtdemonstration bei den French Open

Machtdemonstration in Paris

Mirra Andrejewa hat ihr Viertelfinale bei den French Open souverän gewonnen. Die junge Russin zieht damit im Eiltempo in die nächste Runde ein.
Andrejewa stürmt ins Halbfinale
Andrejewa stürmt ins Halbfinale
© AFP/SID/ALAIN JOCARD
SID
Mirra Andrejewa hat ihr Viertelfinale bei den French Open souverän gewonnen. Die junge Russin zieht damit im Eiltempo in die nächste Runde ein.

Mirra Andrejewa (19) ist nach einer Machtdemonstration ins Halbfinale der French Open gestürmt. Die 19-Jährige besiegte Sorana Cirstea aus Rumänien in nur 56 Minuten 6:0, 6:3 und erreichte zum zweiten Mal nach 2024 die Runde der letzten vier in Paris.

Dort trifft die junge Russin auf die Ukrainerin Elina Switolina oder deren Landsfrau Marta Kostjuk, die im Achtelfinale die viermalige Siegerin Iga Swiatek geschlagen hatte.

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Tennis: Andrejewa träumt vom ersten Grand-Slam-Sieg

Für die Weltranglistenachte Andrejewa war es der 34. Sieg in diesem Jahr, keine Spielerin auf der Tour hat mehr. Auch mit ihrer Bilanz von 20:3 auf Sand liegt sie in dieser Saison vorne. Nachdem Andrejewa vor zwei Jahren im Halbfinale an der Italienerin Jasmine Paolini gescheitert war, will sie nun an der Seine den nächsten Schritt gehen und ihren Traum vom ersten Grand-Slam-Sieg am Leben erhalten.

Die 36 Jahre alte Cirstea, die in der zweiten Runde die deutsche Hoffnungsträgerin Eva Lys geschlagen hatte, verpasste derweil bei ihrem letzten Auftritt in der französischen Hauptstadt den erstmaligen Einzug in das Halbfinale eines Grand Slams. Sie wird nach der Saison ihre Karriere beenden.

Andrejewa startete bei geschlossenem Dach im regnerischen Paris furios, in nur 24 Minuten schnappte sie sich den ersten Satz. Cirstea fand erst im zweiten Durchgang etwas besser in das Match, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden.

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