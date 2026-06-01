Maria enttäuscht: Keine Wildcard für Titelverteidigung

SID 01.06.2026 • 11:11 Uhr Im Londoner Queen's Club kann Tatjana Maria ihren sensationellen Titel womöglich nicht verteidigen.

Enttäuschung bei Tatjana Maria: Die 38-Jährige erhält offenbar keine Wildcard für eine Titelverteidigung beim Rasenturnier im Londoner Queen’s Club. Dies berichtet die britische Zeitung Telegraph. Charles-Édouard Maria, Ehemann und Trainer der deutschen Tennisspielerin, kritisierte die Entscheidung.

„Es ist traurig“, sagte Charles-Édouard Maria. Das Vorgehen widerspreche den Prinzipien des Fair Play. Im vergangenen Jahr sei die zweifache Mutter Maria noch als „Königin von Queen’s“ gefeiert worden – „die Realität ist aber, dass sie uns nicht helfen.“

Er wies darauf hin, dass der Spanier Feliciano López in der Vergangenheit eine Wildcard für eine Titelverteidigung erhalten habe. Dieses Jahr soll zudem Serena Williams im Doppel die Teilnahme für ihr Comeback ermöglicht werden. Grundsätzlich will der britische Tennisverband LTA mit seinen Wildcards eigene Spieler fördern oder Topspieler ins Turnier holen.

Marias Ranking als Weltranglisten-54. reicht nicht für eine direkte Teilnahme am Vorbereitungsturnier für Wimbledon vom 8. bis 14. Juni, sie müsste sich über die Qualifikation durchkämpfen. Da sie zuvor noch in Birmingham (1. bis 7. Juni) an den Start geht, könnte dies mit der Quali im Queen’s Club kollidieren.