Maria zurück in den Top-100 - Zverev kann angreifen

Tatjana Maria ist zurück in den Top-100, Alexander Zverev in Lauerstellung: Die Tennis-Weltranglisten der WTA und ATP bieten zum Start von Wimbledon spannende Konstellationen. Maria kann als aktuell 96. nach ihrem starken Lauf in Eastbourne bis ins Finale auch beim Klassiker in London weiter Boden gut machen.
Maria klettert in der Weltrangliste
Tatjana Maria ist zurück in den Top-100, Alexander Zverev in Lauerstellung. Die Weltrangliste weist zum Start von Wimbledon interessante Konstellationen auf.
Tatjana Maria erreichte in Eastbourne das Finale
© AFP/SID/Glyn KIRK
Im vergangenen Jahr unterlag sie in der ersten Runde und hat damit das Potenzial, sich weiter vorzuschieben. Schon 2022 hatte die 38-Jährige an der Church Road sensationell das Halbfinale erreicht.
Tennis: Wie viele Veränderungen bringt Wimbledon?
Bei den Männern steht der Weltranglistendritte Alexander Zverev im Fokus. Der French-Open-Sieger liegt im Live-Ranking bei 7190 Punkten, der verletzt fehlende Spanier Carlos Alcaraz bei 8160. Erreicht Zverev das Finale, würde er den Spanier überholen und erstmals seit Mai 2025 wieder auf Rang zwei klettern.
Wimbledon verspricht damit Bewegung in beiden Rankings, Zverevs bestes Abschneiden auf dem „heiligen Rasen“ ist allerdings das dreimalige Erreichen des Achtelfinals.
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