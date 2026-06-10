Millionen! Alexander Zverev zieht an Sinner und Alcaraz vorbei

Lars Hinzberg 10.06.2026 • 10:29 Uhr Mit dem Sieg bei den French Open konnte sich Zverev einen lang gehegten Karrieretraum erfüllen. Der Erfolg hat aber auch noch einen anderen positiven Nebeneffekt für den Deutschen.

Auch nach seinem erlösenden Titel bei den French Open bleibt Alexander Zverev in der ATP-Rangliste auf Platz drei. Hinter Jannik Sinner und Carlos Alcaraz hat er aktuell noch das Nachsehen. In einer anderen Statistik hat der Deutsche nun aber die Nase vorn.

2,8 Millionen Euro gab es für den Sieger von Paris, mit dem Preisgeld zog er an den beiden Dominatoren Alcaraz (56,2 Millionen) und Sinner (56,1 Millionen) vorbei. Zverev kommt auf eine erspielte Summe von knapp 57 Millionen Euro.

Gleichzeitig schiebt sich Zverev auf Platz vier der ewigen Preisgeld-Tabelle der ATP.

Preisgelder: Nur die Größten sind noch vor ihm

Auf den Plätzen vor ihm tummeln sich dann nur noch die Größten des Tennissports. Roger Federer liegt mit 112,9 Millionen Euro auf Rang drei, Rafael Nadal mit 116,7 Millionen Euro davor. Mit großem Abstand auf Rang eins liegt Novak Djokovic. Der „Djoker“ kommt in seiner bisherigen Karriere auf 167,2 Millionen Euro.

Während Federer und Nadal ihre Profikarrieren bereits beendet haben, kann der Serbe diese Führung sogar noch ausbauen. Mit 39 Jahren steht der Serbe aktuell bei 24 Grand-Slam-Titeln.

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Zu beachten ist dabei jedoch immer auch die Zeit, in der die Profis erfolgreich waren. So gab es für den Roland-Garros-Sieger im Jahr 2000 noch etwa 646.000 Euro. Über zwei Millionen weniger als in diesem Jahr.

Sinner und Alcaraz sind Zverev auf den Fersen

In Stein gemeißelt ist Zverevs vierter Platz keineswegs. Alcaraz sammelte mit 23 Jahren bereits sieben Grand-Slam-Titel, Sinner war mit 24 Jahren bisher viermal erfolgreich. Bleiben sie gesund, dürften sie die Tennisspitze noch über Jahre hinweg dominieren.