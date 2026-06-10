Nadal reagiert auf Titel von Zverev

SPORT1 10.06.2026 • 15:03 Uhr Rafael Nadal hat eine klare Meinung zum ersten Grand-Slam-Triumph von Alexander Zverev. Außerdem spricht er über den Machtkampf bei seinem Lieblingsverein Real Madrid.

Alexander Zverev konnte in Paris endlich seinen ersten Grand-Slam-Titel ergattern – was auch Rafael Nadal erfreut.

„Ich denke, er ist ein Spieler, der aufgrund seines technischen Niveaus einen Grand Slam gewinnen sollte. Jahre vergingen, und er hatte es immer noch nicht erreicht. In diesem Fall hatte er eine Gelegenheit und nutzte sie gut“, sagte die spanische Tennis-Legende der Marca.

Zverev hatte nach langem Anlauf bei den French Open den ersehnten Titel geholt: „Es ist positiv für das Tennis, dass jemand wie er, der diesen Traum so viele Jahre verfolgt, einen Grand Slam gewinnen konnte.“

Nadal freut sich über Ausgang von Reals Machtkampf

Für das Ehrenmitglied von Real Madrid waren die vergangenen Wochen nicht nur beim Blick auf die French Open interessant – er blickte auch gebannt auf die Präsidentschaftswahl der Königlichen. Mit dem Ausgang – Florentino Pérez behauptete sich klar – scheint Nadal äußerst zufrieden zu sein.

„Florentino ist meiner Meinung nach der beste Präsident in der Geschichte von Real Madrid. Also denke ich, dass seine Mission noch nicht vorbei war“, schwärmt der 14-fache French-Open-Sieger. Zu Herausforderer Enrique Riquelme, der in der Kampagne auch wegen einer Sponsor-Verbindung zu Nadal immer wieder Thema war, blieb die Tennis-Ikone vorsichtig.

„Florentino ist seit 26 Jahren Präsident und die Zeit vergeht für alle. Es wird wohl eine Zeit kommen, in der er es aufgeben muss.“ […] „Es ist immer sehr riskant, Vorhersagen mehrere Jahre im Voraus zu treffen.“