Osaka in Wimbledon souverän in Runde zwei

SID 29.06.2026 • 18:59 Uhr Bereits vor dem ersten Aufschlag sorgt Osaka für Aufsehen, aber auch sportlich überzeugt sie.

Die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka hat ihren Auftakt in Wimbledon souverän gemeistert und ist in die zweite Runde einzogen. Die 28 Jahre alte Japanerin setzte sich am Montag mit 6:1, 7:5 souverän gegen die Französin Elsa Jacquemont durch, vor zwei Tagen noch hatte sie im Finale des Rasenturniers in Bad Homburg aufgeben müssen. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)

Für Aufsehen sorgte die ehemalige Nummer eins der Welt bereits wie so oft vor ihrem ersten Aufschlag im Turnier – das Grün im Londoner Queen’s Club betrat Osaka in einem Kimono-artigen Kleid und Blumen im Haar, der strikten Kleiderordnung in Wimbledon entsprechend komplett in Weiß.

Die extravaganten Auftritte gehören bei der aktuellen Nummer 14 der Weltrangliste längst zum Programm – der Aufmerksamkeit wurde sie dann aber auch auf dem Spielfeld schnell gerecht.

Nach einem umkämpften dritten Spiel machte Osaka vor allem im ersten Satz schnellen Prozess mit ihrer Gegnerin, die Blessur am rechten Knöchel, die sie vor nur zwei Tagen in Bad Homburg zur Aufgabe gezwungen hatte, schien sie nicht mehr zu beeinflussen.