Wimbledon: Bann gebrochen! Deutsche Premiere mit 34 Jahren

SID 30.06.2026 • 15:03 Uhr Gegen den starken Aufschläger Giovanni Mpetshi Perricard aus Frankreich zeigt der Karlsruher Hanfmann eine starke Leistung.

Premiere an der Church Road: Yannick Hanfmann hat erstmals die zweite Runde von Wimbledon erreicht. Der Karlsruher setzte sich am Dienstag gegen den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard mit 6:7 (6:8), 7:6 (11:9), 6:2, 6:3 durch. Nach Jan-Lennard Struff überstand damit der zweite deutsche Tennisprofi Runde eins.

„Das bedeutet mir sehr viel. Ich habe ein paar Freunde da, die sind alle happy und trinken wahrscheinlich ein, zwei Bierchen. Vielleicht feiere ich heute auch noch ein bisschen“, sagte Hanfmann bei Prime Video: „Ich habe in Wimbledon noch nie ein Match gewonnen. Heute hat es endlich geklappt.“

Hanfmann steht zum vierten Mal im Hauptfeld des Rasenklassikers, bei den vorherigen drei Teilnahmen war er jeweils an seiner Auftakthürde gescheitert. Der Weltranglisten-56. trifft nun auf den an Nummer 19 gesetzten Russen Karen Chatschanow oder den Briten Billy Harris.

Hanfmann bezwingt Aufschlag-Giganten

Gegen den gewaltigen Aufschläger Mpetshi Perricard, der schon nach dem ersten Satz zwölf Asse auf dem Konto hatte, überzeugte auch Hanfmann bei eigenem Service. Nachdem er den ersten Durchgang im Tiebreak unglücklich verlor, behielt der 34-Jährige in einem packenden Finish des zweiten Satzes die Oberhand. Nun war Hanfmann der bessere Spieler, nach 2:40 Stunden Spielzeit auf Court 8 war sein erster Erfolg an der Church Road perfekt.

Neben Hanfmann und Struff, der am Montag einen „dreckigen Sieg“ gegen den Argentinier Sebastián Báez feierte, will am zweiten Turniertag auch French-Open-Sieger Alexander Zverev die nächste Runde erreichen. Der Hamburger startet seine Titeljagd gegen den Belgier Alexander Blockx. Zudem spielt Daniel Altmaier gegen Alex Molcan aus der Slowakei.