"Dämonen besiegt": So reagierte die internationale Presse auf Zverevs Triumph

SID 07.06.2026 • 20:22 Uhr Alexander Zverev hat seine "Dämonen besiegt" und seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen. So reagiert die internationale Presse auf den Coup des 29-Jährigen.

Alexander Zverev hat am Sonntag in einem packenden Finale gegen Flavio Cobolli bei den French Open seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen. Die internationale Presse würdigt den Triumph des gebürtigen Hamburgers und schreibt von „besiegten Dämonen“.

FRANKREICH

L’Équipe: „89 Jahre Wartezeit auf einen Deutschen: Nach dem Ausscheiden von Jannik Sinner in der zweiten Runde galt Zverev als klarer Favorit und erfüllte die Erwartungen während der gesamten zwei Wochen.“

Le Figaro: „Nach einem nervenaufreibenden Finale besiegt Alexander Zverev seine Dämonen und gewinnt seinen ersten Grand-Slam-Titel. „

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport: „Ein großartiger Cobolli reicht nicht, Roland Garros gehört Zverev! Flavio zwingt ihn in den fünften Satz, dann bricht er ein. Sascha beendet das Match unter Tränen und umarmt anschließend Flavio Cobolli, einen seiner engsten Freunde auf der Tour. Italien kann nach Pietrangeli, Panatta und Sinner keinen neuen Grand-Slam-Sieger feiern.“

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Tuttosport: „Das Märchen endet im fünften Satz: Roland Garros geht an den Deutschen. Im entscheidenden Satz dominierte Zverev und gewann so, wie er begonnen hatte.“

SPANIEN

AS: „Endlich Champion! Man sagt, es sei nie zu spät, solange das Ergebnis gut ist. Wenn es in Deutschland oder Russland, dem Land, dem er dank seiner Eltern und seines älteren Bruders sein Tennistraining verdankt, ein ähnliches Sprichwort gibt, dann kann Alexander Zverev es nach einem der wenigen verbliebenen Erfolge seiner glanzvollen Karriere – dem Gewinn eines Grand-Slam-Turniers – sicherlich anwenden.“

Marca: „Zverev dominiert in Paris und sichert sich einen Platz unter den Tennisgrößen. Er hat endlich eine schwere Last von seinen Schultern genommen. Selbst sein Landsmann Boris Becker hatte seine Fähigkeit, auf der großen Bühne zu debütieren, infrage gestellt.“

ENGLAND