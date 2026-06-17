Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
FUSSBALL
DARTS
FORMEL 1
HANDBALL
TENNIS
US-SPORT
TRANSFERMARKT
BASKETBALL
BUNDESLIGA
MEHR
Mehr
Grand Slams>

"Richtige Entscheidung": Musetti sagt auch für Wimbledon ab

Tennis-Star sagt auch für Wimbledon ab

Lorenzo Musetti kann auch beim dritten Grand Slam des Jahres verletzungsbedingt nicht teilnehmen.
Lorenzo Musetti beim ATP-Turnier in Madrid
Lorenzo Musetti beim ATP-Turnier in Madrid
© AFP/AFP/OSCAR DEL POZO
SID
Lorenzo Musetti kann auch beim dritten Grand Slam des Jahres verletzungsbedingt nicht teilnehmen.

Nachdem der italienische Tennisprofi Lorenzo Musetti (24) bereits für die French Open in Paris absagen musste, kommt nun auch das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon wegen seiner anhaltenden Verletzung nicht infrage. „Es ist keine leichte Entscheidung, aber es ist die richtige“, informierte der Weltranglisten-15. am Mittwoch auf Instagram. Eine Teilnahme beim Rasenturnier (ab dem 29. Juni) sei mit dem „aktuellen Stand“ seiner Regeneration nicht vereinbar. Musetti hatte sich Anfang Mai beim Masters in Rom eine Oberschenkelverletzung zugezogen.

„Da ich noch nicht mit einem vollständigen sportlichen Trainingsprogramm beginnen konnte, sind wir nach sorgfältiger Abwägung zu der schwierigen Entscheidung gekommen, dass ich dieses Jahr nicht an Wimbledon teilnehmen kann“, begründete Musetti. Seine vorherige Absage für die French Open hatte den Sandplatz-Spezialisten offenbar noch härter getroffen. Als „unglaublich schwer“ beschrieb er die Verletzung. Nur erklärte Musetti, lieber mit vollständiger Fitness auf den Court zurückzukehren.

Die einstige Nummer fünf der Welt war bei Grand-Slam-Turnieren immer wieder von Verletzungsproblemen ausgebremst worden. Im vergangenen Jahr bei den French Open stand er im Halbfinale, musste im Duell mit Carlos Alcaraz jedoch wegen einer Verletzung aufgeben. Beim ersten Grand Slam des Jahres hatte er bei den Australian Open das Viertelfinale erreicht. Nachdem Musetti in Wimbledon vor einem Jahr bereits in der ersten Runde gescheitert war, bleibt ihm nun die Chance auf Rehabilitation verwehrt.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN
Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite