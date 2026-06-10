Spezielle Torte zur Begrüßung: Zverev schon in Halle

SID 10.06.2026 • 22:58 Uhr Der French-Open-Sieger startet kommende Woche in Westfalen in die Rasensaison. Schon am Mittwoch wurde er dort empfangen.

Nach dem Grand-Slam-Triumph ist vor der nächsten Titelmission: Alexander Zverev startet in wenigen Tagen in Halle/Westfalen in die Rasensaison, bereits am Mittwochabend ist der French-Open-Sieger auf der Anlage des ATP-Turniers angekommen. Zverev, der in einem Trainingsanzug der deutschen Fußball-Nationalmannschaft erschien, wurde mit einer eigens kreierten Eiffelturm-Torte begrüßt.

„Ich bin jetzt zum zwölften Mal nach Halle gekommen. Natürlich ist es jetzt mein Ziel, auch hier zum ersten Mal zu gewinnen“, sagte Zverev. Am vergangenen Wochenende hatte er sich im Pariser Finale gegen Flavio Cobolli seinen Lebenstraum vom Grand-Slam-Titel erfüllt. Am kommenden Sonntag, während der Qualifikationsphase, wird Zverev auf dem Centre Court von Halle für seine Leistungen geehrt. Zudem ist eine Autogrammstunde geplant.