Sportwetten: Zverev hinter Sinner Kandidat auf den Titel

SID 29.06.2026 • 13:39 Uhr Der French-Open-Sieger wird vor dem Wimbledon-Auftakt bei bwin hoch eingeschätzt. Bei den Frauen gilt Aryna Sabalenka als Favoritin.

French-Open-Sieger Alexander Zverev gehört beim Turnier in Wimbledon zu den Favoriten – doch an Jannick Sinner führt beim Rasenklassiker offenbar kein Weg vorbei. Der Italiener ist bei Sportwettenanbieter bwin trotz seines überraschenden Zweitrundenaus in Paris mit einer Quote von 1,57 ganz oben gesetzt.

Dahinter folgt in Abwesenheit von Carlos Alcaraz schon Zverev (12,00). Der 29-Jährige startet am Dienstag ins prestigeträchigste Tennisturnier der Welt: Der Hamburger ist bei einer Quote von 1,10 bei seinem Auftakt gegen den Belgier Alexander Blockx klar favorisiert.

Bei den Frauen sieht bwin die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka (Quote 4,50), die ihren ersten Titel in Wimbledon anstrebt, ganz vorne. Es folgen Elena Rybakina (7,50), Jessica Pegula (9,00) und Titelverteidigerin Iga Swiatek (11,00).