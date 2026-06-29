Starker Auftakt in Wimbledon: Maria in Runde zwei

SID 29.06.2026 • 15:56 Uhr Tatjana Maria überzeugt bei ihrer Rückkehr nach Wimbledon. Die Rasenexpertin bezwingt die Kasachin Julija Putinzewa.

Die deutsche Tennisspielerin Tatjana Maria hat ihre Auftakthürde in Wimbledon souverän genommen und die zweite Runde erreicht.

Nur zwei Tage nach ihrem verlorenen Endspiel bei der Generalprobe in Eastbourne setzte sich die Rasenexpertin 6:4, 6:4 gegen die Kasachin Julija Putinzewa durch. In der nächsten Runde trifft die Halbfinalistin von 2022 auf die an Nummer 16 gesetzte Iva Jovic aus den USA.

An der Südküste Englands hatte Maria vor dem Start des Klassikers einen starken Lauf hingelegt, erst im Finale unterlag sie der US-Amerikanerin Madison Keys. In der Weltrangliste kletterte die zweifache Mutter aus Bad Saulgau damit zurück in die Top-100, auf ihrem geliebten Belag will sie nach dem starken Start nun weiter Boden gutmachen.

Wimbledon: Im Vorjahr scheiterte Maria in Runde eins

Im Vorjahr hatte Maria kurz vor Wimbledon überraschend den Turniersieg im Londoner Queen’s Club gefeiert, war dann aber bereits in Runde eins gescheitert.

Vor den Augen mehrerer Fans in Deutschland-Trikots startete Maria furios auf dem Court 14, lag nach mehreren Breaks schnell 3:0 in Führung. Doch Putinzewa, die bei elf Starts nur einmal die zweite Runde in Wimbledon überstand (Achtelfinale 2024), kämpfte sich zurück. Maria behielt aber die Nerven, machte weniger Fehler als ihre Gegnerin – und stellte mit ihren zahlreichen Slice-Schlägen die Kasachin immer wieder vor Probleme.