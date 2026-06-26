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Superstar Serena Williams vor Wimbledon-Comeback

Williams vor Wimbledon-Comeback

Nach fast vier Jahren ohne Match startet Tennis-Superstar Serena Williams in Wimbledon ihr Comeback. Die Gegnerin steht bereits fest.
Wimbledon gilt als eines der großen Tennis-Highlights des Jahres. SPORT1 hat die wichtigsten Infos und Fakten zum dem prestigeträchtigen Event zusammengefasst.
SPORT1
Nach fast vier Jahren ohne Match startet Tennis-Superstar Serena Williams in Wimbledon ihr Comeback. Die Gegnerin steht bereits fest.

Serena Williams kehrt beim Rasen-Klassiker in Wimbledon auch im Einzel auf die große Bühne des Tennissports zurück: Die 44-Jährige trifft in Runde eins auf die Australierin Maya Joint (Weltrangliste 53). Das ergab die Auslosung am Freitag. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)

Williams, siebenmalige Wimbledon-Siegerin, hatte seit den US Open 2022 kein Match mehr im Einzel auf der Tour bestritten und erhielt nun eine Wildcard. In der Auslosung war ihr Name der große Blickfang – und setzt die Bühne für ein Comeback mit enormer Strahlkraft.

Sportlich ist das Feld für die US-Ikone alles andere als ein Selbstläufer. Joint wartet als unangenehme, schnelle Gegenspielerin, die auf Rasen mit frühem Timing und flachen Bällen gefährlich werden kann. Im vergangen Jahr stieß Joint bis ins Achtelfinale vor.

Wimbledon: Hoher Druck auf Williams

Sollte Williams die Auftakthürde nehmen, würde sie als Nächstes gegen die Siegerin aus dem Match der gesetzten Alexandra Eala (29) gegen Renata Zarazúa antreten. Williams könnte in der dritten Runde auf Titelverteidigerin Iga Swiatek treffen.

Emma Raducanu, an Position 30 gesetzt, startet gegen Antonia Ruzic. Die Britin ließ am Donnerstag allerdings eine Trainingseinheit aus, hat leichte Verletzungssorgen.

In ihrer Sektion lauert zudem die Nummer eins der Setzliste Aryna Sabalenka – ein mögliches Duell in Runde drei, falls Raducanu rechtzeitig belastbar ist.

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Djokovic jagt Sinner & Co.

Bei den Männern jagt Novak Djokovic seinen 25. Major-Titel. Er beginnt seine Wimbledon-Kampagne gegen Wu Yibing. Der Serbe steht in derselben Hälfte wie Titelverteidiger Jannik Sinner, der zum Start auf Miomir Kecmanovic trifft.

Sinner hatte im vergangenen Jahr im Endspiel Carlos Alcaraz bezwungen – der Spanier fehlt diesmal verletzt, wodurch sich die Kräfteverhältnisse im Draw spürbar verschieben.

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