Tennis, French Open heute live: Alexander Zverev - Mensik im Free-TV, Stream und Ticker - Finale von Roland Garros winkt

SPORT1 05.06.2026 • 11:30 Uhr Heute wird es auf seiner Mission erster Grand-Slam-Titel wieder ernst für Alexander Zverev: Im Halbfinale der French Open bekommt es der deutsche Tennis-Star ab 14.30 Uhr mit dem unbequemen Tschechen Jakub Mensik zu tun.

Alexander Zverev ist nur noch einen Schritt von seinem zweiten Endspiel bei den French Open in Paris entfernt: Heute bekommt es der deutsche Tennisprofi ab 14.30 Uhr in Roland-Garros mit dem Tschechen Jakub Mensik zu tun. (im LIVETICKER)

Zwei Jahre nach seiner Fünfsatzpleite im Finale gegen den Spanier Carlos Alcaraz ist Zverev, der zum fünften Mal in den vergangenen sechs Jahren in Paris in die Vorschlussrunde eingezogen ist, klarer Favorit auf den Titel 2026 – seinen heißersehnten ersten Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier.

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Bislang läuft es wie geschmiert für den Hamburger, der vor allem im Viertelfinale gegen den spanischen Jungstar Rafael Jódar nach wackligem Beginn zu überzeugen wusste und letztlich souverän mit 7:6 (7:3), 6:1, 6:3 triumphierte. „Ich will die Matches gewinnen, die vor mir liegen“, lautete seine Botschaft im Anschluss.

Zverev gegen Mensik gefordert

Doch der 29-Jährige ist gewarnt: Mensik ist eine harte Nuss mit Nehmerqualitäten. In der zweiten Runde rang der Tscheche den Argentinier Mariano Navone in fünf Sätzen nieder, ehe er nach dem Matchball minutenlang mit einem Ganzkörperkrampf auf dem Boden lag.

In der Runde darauf besiegte der 20-Jährige den Australier Alex de Minaur in vier Sätzen, nachdem er den ersten Durchgang mit 0:6 verloren hatte. Im Achtelfinale folgte der nächste Fünfsatzkrimi gegen den Russen Andrey Rublev.

Im Viertelfinale setzte sich Mensik im Duell der Nachwuchsstars gegen den Brasilianer Joao Fonseca (Djokovic-Bezwinger) überraschend deutlich in drei Sätzen durch, hatte aber erneut mit körperlichen Problemen zu kämpfen.

„In den ersten zwei Sätzen habe ich das Spiel gut kontrolliert, aber ab Ende des zweiten Satzes fühlte sich mein Bein nicht gut an“, erklärte der Tscheche. „Glücklicherweise nur ein kleines Problem mit dem Muskel.“

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Zverev gewann das bislang einzige Duell

Bis zum Duell mit Zverev, der im kompletten Turnierverlauf erst einen Satz abgegeben hat (Mensik fünf), sollte der Tennisprofi aus Prostejov seine Akkus wieder aufgeladen haben, auch wenn er bereits viele Kräfte gelassen hat.

Trotzdem geht Mensik als Außenseiter ins Duell mit Zverev, der die bislang einzige Partie gegen den Tschechen Ende April in Madrid in drei Sätzen gewinnen konnte.