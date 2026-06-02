Tennis: French Open heute live im Free-TV, Stream & Ticker - Brilliert das Supertalent erneut?

SPORT1 02.06.2026 • 09:00 Uhr Am Dienstag stehen bei den French Open in Paris die ersten Viertelfinals an. Unterem steht Supertalent Joao Fonseca wieder auf dem Platz. So können Sie die Spiele verfolgen?

Setzt Joao Fonseca seinen Siegeszug in Paris fort? Am Dienstagabend um 20.15 Uhr trifft das brasilianische Supertalent im Viertelfinale der French Open auf den Tschechen Jakub Mensik. Gespielt wird auf dem Court Philippe-Chatrier. (French Open 2026 täglich im LIVETICKER)

Für beide Spieler ist es das erste Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier. Der 19 Jahre alte Fonseca hatte den Norweger Casper Ruud in vier Sätzen bezwingen können (7:5, 7:6 (10:8), 5:7, 6:2), der nur ein Jahr ältere Mensik musste gegen Andrej Rublew über die komplette Distanz gehen (6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 2:6, 6:3).

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Fonseca hatte in der dritten Runde Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic dramatisch in fünf Sätzen bezwungen und trotz seines jungen Alters für Furore in Paris gesorgt.

Auch Alexander Zverev kämpft am Dienstag um den Einzug ins Halbfinale. Er trifft im dritten Match des Tages auf den spanischen Teenager Rafael Jódar.

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Den Start auf dem Court Philippe-Chatrier machen allerdings die Damen. Im ersten Viertelfinale treffen um 11 Uhr Mirra Andreeva (Platz acht der Weltrangliste) und Sorana Cirstea (18) aufeinander. Die Rumänin Cirstea hatte in der zweiten Runde die deutsche Hoffnungsträgerin Eva Lys aus dem Turnier geworfen und im Verlauf noch keinen Satz abgeben müssen.

Im Anschluss findet ein Duell zweier Landsfrauen statt: Ab ca. 13.30 Uhr stehen sich auf dem Hauptplatz in Paris Elina Svitolina (7) und Marta Kostyuk (15) aus der Ukraine gegenüber. Svitolina hatte mit Tamara Korpatsch die letzte deutsche Tennisspielerin im Turnier bezwungen.