Tennis: French Open heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Wer folgt Zverev ins Halbfinale?

Conrad Fröhlich 03.06.2026 • 09:00 Uhr In Roland-Garros werden am Mittwoch die letzten beiden Halbfinaltickets vergeben. Wer schnappt sich die Plätze unter den besten vier der French Open? So können Sie die Spiele verfolgen.

Am Mittwoch werden in Roland-Garros die letzten beiden Tickets für das zweite Halbfinale der Männer vergeben. Alexander Zverev zog bereits am Dienstag ins Halbfinale ein. Gegen Shootingstar Rafael Jódar ließ der gebürtige Hamburger seine Muskeln spielen und gewann klar mit 7:6 (7:3), 6:1, 6:3.

Gleich drei der vier Halbfinalanwärter, die am Mittwoch im Einsatz sind, kommen aus Italien. Bereits ab 13.20 Uhr kämpfen der Kanadier Félix Auger-Aliassime und Flavio Cobolli um einen Platz unter den Top vier der French Open. Matteo Berrettini und Matteo Arnaldi treffen im italienischen Duell am Abend aufeinander. (French Open 2026 täglich im LIVETICKER)

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Für Berrettini endet derweil eine lange Leidenszeit. Erstmals seit den US Open 2022 zog er wieder in das Viertelfinale eines Grand Slams ein. Die vergangenen vier Turniere in Roland-Garros verpasste der von Verletzungen geplagte Italiener.

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„Es fühlt sich großartig an. Ich bin happy und stolz. Es ist lange her“, gab der 30-Jährige am Eurosport-Mikrofon Einblicke in seine Gefühlswelt. Gegen seinen Landsmann Matteo Arnaldi, der am Montagabend weit nach Mitternacht den US-Amerikaner Frances Tiafoe nach langem Kampf bezwang (7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 3:6, 7:6 (7:3), 6:4), tritt er nun an.

Für Flavio Cobolli, der im späten Viertelfinalspiel Auger-Aliassime fordert, ist es ein ganz besonderer Tag. Erstmals steht der Profi in einem Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Sein Kontrahent erreichte das Halbfinale bereits zweimal. Kommt der dritte Einzug in das Halbfinale hinzu?