Tennis heute live: Wimbledon im TV, Stream und Ticker mit Alexander Zverev und Serena Williams

Tag zwei in Wimbledon! Am Dienstag sind beim ältesten Grand-Slam-Turnier sechs deutsche Spieler im Einsatz. Neben Alexander Zverev spielen Yannick Hanfmann, Daniel Altmaier, Laura Siegemund, Ella Seidel und Eva Lys.
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Wimbledon: Sechs Deutsche im Einsatz
Den Auftakt ca. 12 Uhr macht Hanfmann, der auf Giovanni Mpetshi Perricard trifft. Nicht vor ca. 16 Uhr wird dann Zverev gegen Alexander Blockx beginnen. Bei den Frauen steht zudem das Comeback von Serena Williams im Blickpunkt. Sie trifft nach Zverev auf eine Australierin.
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Siegemund spielt am Nachmittag gegen Elise Mertens (nicht vor 16 Uhr) um das Weiterkommen. Ungefähr zur gleichen Zeit trifft dann Altmaier auf Alex Molcan sowie Seidel auf Linda Noskova (jeweils nicht vor 17 Uhr).
Die vermutlich letzte Partie mit deutscher Beteiligung am zweiten Tag trägt dann Lys gegen Diana Shnaider aus (nicht vor 17.30 Uhr).
Wimbledon: Setzen sich die Favoriten dieses Mal durch?
Nach der verletzungsbedingten Absage von Carlos Alcaraz geht der Titelverteidiger Jannik Sinner als Topfavorit im Herren-Einzel ins Rennen. Dicht gefolgt von der deutschen Hoffnung Zverev. Bei den Damen will die topgesetzte Aryna Sabalenka nach enttäuschenden French Open wieder um den Titel mitspielen.
In Frankreich hatten zuletzt sowohl bei den Damen als auch bei den Herren viele Favoriten früh die Segel streichen müssen. Profiteur davon war am Ende Zverev, der nun mit dem Rückenwind seines ersten Grand-Slam-Titels nach England reist und an den Erfolg anknüpfen will.
Die deutschen Spiele in der Übersicht
Yannick Hanfmann
Giovanni Mpetshi Perricard (FRA)
nicht vor 12 Uhr
Alexander Zverev
Alexander Blockx (BEL)
nicht vor 15.30 Uhr
Laura Siegemund
Elise Mertens (BEL)
nicht vor 16 Uhr
Daniel Altmaier
Alex Molcan (SVK)
nicht vor 17 Uhr
Ella Seidel
Linda Noskova (CZE)
nicht vor 17 Uhr
Eva Lys
Diana Shnaider (WOR)
nicht vor 17.30 Uhr