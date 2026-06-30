Tennis in Wimbledon heute live: Alexander Zverev - Blockx im TV, Stream und Ticker

SPORT1 30.06.2026 • 13:00 Uhr Alexander Zverev greift heute in Wimbledon ins Geschehen ein. SPORT1 erklärt, wo Sie das Auftaktmatch des deutschen Tennis-Superstars heute live verfolgen können.

Tag zwei in Wimbledon – und jetzt greift auch Alexander Zverev ins Geschehen ein! Der French-Open-Sieger will bei der Jagd nach seinem zweiten Grand-Slam-Titel nachziehen, auch wenn der Rasen und er bislang wahrlich keine Freunde waren. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)

Zverev bestreitet das zweite Match des Tages auf dem Centre Court gegen den Belgier Alexander Blockx (im SPORT1-LIVETICKER). Dort wird erst ab 14.30 Uhr gespielt. Zverev nach Iga Swiatek dran – also wohl gegen 16 Uhr.

Ursprünglich hätte der Hamburger auf Court 1 spielen sollen, doch durch die Absage der britischen Hoffnung Jack Draper gab es Änderungen im Spielplan.

Tennis heute live: So verfolgen Sie Zverevs Auftaktmatch in Wimbledon

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

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– Stream: Amazon Prime Video

Auf dem grünen Untergrund hat Zverev noch nie ein Turnier gewonnen, in Wimbledon scheiterte er immer spätestens im Achtelfinale. Der Klassiker im Südwesten Londons sei „schon immer das Grand-Slam-Turnier“ gewesen, bei dem er sich „am schwersten getan“ habe, sagte der 29-Jährige vor seinem Auftakt.