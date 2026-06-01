Tennis: Williams-Comeback lässt Kerber staunen

SID 01.06.2026 • 19:31 Uhr Im Rahmen der French Open äußert sich die dreimalige Major-Gewinnerin Angelique Kerber zur sensationellen Rückkehr von Serena Williams.

Die sensationelle Rückkehr von Serena Williams sorgt für große Aufregung in der Tenniswelt – und auch Angelique Kerber wird das Comeback der „Königin“ genauestens verfolgen.

„Es ist schon Wahnsinn. Aber wenn sie was macht, dann macht sie das mit Überzeugung“, sagte die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin am Rande der French Open in Paris: „Ich bin selber sehr gespannt, wie sie zurückkommt, wie das ausschauen wird. Es wird auf jeden Fall eine große Geschichte.“

Tennis: Williams-Comeback mit 44

Am Montag bestätigten die WTA und die Veranstalter des Turniers im Londoner Queen’s Club die Williams-Rückkehr auf den Tennisplatz, die 44 Jahre alte US-Amerikanerin wird eine Wildcard für das Rasenturnier ab kommender Woche erhalten.

Dabei soll sie Berichten zufolge im Doppel an der Seite der jungen Kanadierin Victoria Mboko (19) antreten. Auch für das WTA-Turnier in Berlin (ab 15. Juni) ist Williams als Teilnehmerin am Doppel-Wettbewerb im Gespräch. Zudem wirkt ein Auftritt beim Rasen-Highlight Wimbledon Ende Juni, das sie sieben Mal gewann, wahrscheinlich.

„Ich war sehr überrascht, aber offensichtlich hat sie Ideen. Ich glaube nicht, dass sie zurückkommt, um nicht zu gewinnen“, sagte Tennis-Legende John McEnroe: „Sie wird ein bisschen Doppel spielen. Und dann vielleicht im Einzel in Wimbledon? Oh mein Gott, das wäre fantastisch, sehr interessant.“ Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin werde zwar „nicht jünger. Aber sie ist Serena Williams. Ich wette also, dass sie zurückkommt, um das Ganze zu gewinnen“, sagte der US-Amerikaner.