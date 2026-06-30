Wimbledon: Heftiger Tränenausbruch von Champion nach Zittersieg

SID 30.06.2026 • 16:50 Uhr Iga Swiatek gewinnt in Wimbledon knapp. Noch auf dem Platz bricht sie in Tränen aus.

Titelverteidigerin Iga Swiatek hat in Wimbledon ihre schwierige Erstrundenaufgabe trotz eines wackligen Auftritts gelöst. Die sechsmalige Grand-Slam-Siegerin bezwang am Dienstag auf dem Centre Court die US-Amerikanerin Taylor Townsend 6:1, 2:6, 6:3. Zwischenzeitlich war Swiatek allerdings komplett aus dem Konzept geraten – nach dem Match zeigte sie sich höchst emotional und vergoss auf der Bank viele Tränen unter ihrem Handtuch.

„Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es waren schwierige Wochen für mich zuletzt – in einer Saison, in der noch nicht viel geklappt hat“, sagte Swiatek, nach dem sie noch auf dem Court ein paar Tränen verdrückt hatte. „Ich bin froh, durch so ein Match durchgekommen zu sein. Das sind wichtige Momente.“

Ex-Profi Sabine Lisicki kommentierte bei Amazon Prime: „Sie weint, schaut mal. Dass es so heftig für Swiatek ist… Man weiß nicht immer, was wirklich hinter der Fassade alles passiert. Hier sprudelt es tatsächlich noch auf dem Platz aus ihr heraus.“

Swiatek vergießt Tränen nach Sieg

Die Polin hatte im Vorfeld des Turniers die mentale Seite der Titelverteidigung als herausfordernd beschrieben. „Wenn ich mir meine Spiele vom letzten Jahr anschaue, erinnere ich mich, dass ich einfach auf das Ziel fokussiert war“, sagte Swiatek: „Ich war sehr ruhig und hatte großes Vertrauen in meine Schläge. Ich hatte kaum Zweifel. Das ist es, was einem am Ende den Sieg beschert.“

Gegen Townsend und deren starke Vorhandschläge startete Swiatek souverän, im zweiten Satz aber verlor sie komplett den Faden. Townsend bestrafte die Fehler der Favoritin vor den Augen ihrer guten Freundin Naomi Osaka konsequent und erkämpfte sich den Entscheidungssatz. Dort zitterte sich Swiatek, die insgesamt neun Doppelfehler produzierte, zu Beginn durch ein 21 Minuten langes Mammut-Aufschlagspiel, fing sich aber noch rechtzeitig.

Das Grand-Slam-Jahr verlief für Swiatek mit einer Viertelfinalteilnahme in Melbourne und einem Achtelfinalaus in Paris bislang nicht zufriedenstellend. In Wimbledon hofft sie darauf, die nötige Power für einen Erfolg aufzubringen – im Körper und im Kopf. „Viele Spielerinnen haben das nötige Spiel, um einen Grand Slam zu gewinnen“, sagte Swiatek: „Es ist die mentale Seite, die den Unterschied ausmacht.“

Im Finale des Vorjahres sprach diese für Swiatek, die Townsends Landsfrau Amanda Anisimova mit 6:0, 6:0 in einem einseitigen Finale bezwang.