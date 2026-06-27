Williams-Comeback „inspirierend“ für Djokovic

SID 27.06.2026 • 18:06 Uhr Der Serbe findet vor dem Start von Wimbledon große Worte für die US-Amerikanerin.

Tennisstar Novak Djokovic hat sich mit großen Worten vor Rückkehrerin Serena Williams verneigt. „In erster Linie ist das, was sie tut, inspirierend und einfach großartig. Das habe ich ihr auch gesagt“, sagte der Serbe am Samstag in Wimbledon: „Ich habe ihre Karriere, ihren Werdegang und ihre Geschichte schon immer bewundert.“

Vier Jahre nach ihrem eigentlichen Karriereende kehrt Williams auf die große Bühne zurück, startet dank Wildcards im Einzel und an der Seite ihrer Schwester Venus im Doppel beim Rasenklassiker. „Dass sie nach jahrelanger Abwesenheit von der Tour und nach der Geburt von zwei Kindern zurückkommt und so viel Einsatz zeigt – und das nicht nur zu ihrer eigenen Zufriedenheit –, ist bemerkenswert“, sagte Djokovic: „Ich habe ihr gesagt, dass das, was sie tut, für mich persönlich, und sicherlich auch für Millionen Menschen auf der ganzen Welt, wirklich inspirierend ist, egal was passiert.“

Im Einzel trifft Williams am Dienstag in der ersten Runde auf die Weltranglisten-53. Maya Joint aus Australien. Er sehe die US-Amerikanerin „öfter im Fitnessstudio“ als zu ihrer „Prime“, sagte Djokovic: „Das zeigt mir, dass sie wirklich will, dass das hier so gut wie möglich läuft.“