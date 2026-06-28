Williams "hasst" die "notwendigen" Anti-Doping-Regeln

SID 28.06.2026 • 18:02 Uhr Vor ihrer Einzel-Rückkehr äußert die 23-malige Grand-Slam-Siegerin ihr Unverständnis.

Serena Williams hat vor ihrem Comeback in Wimbledon Unverständnis für die „notwendigen“ Anti-Doping-Regeln im Tennis geäußert. „Das ist echt zermürbend. Sie haben die Regeln jetzt geändert. Einige kannte ich gar nicht“, sagte die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin am Sonntag: „Anscheinend gilt er als versäumt, wenn man einen Test außerhalb seines Zeitfensters verpasst. Da denke ich mir: ‚Na toll, dann kann ich wohl nicht meine Kinder abholen.'“

Für ihre Rückkehr war Williams im vergangenen Jahr wieder in den Anti-Doping-Testpool eingetreten. In ihren Augen sind die derzeitigen Vorgaben „unprofessionell. Ich hasse es“, sagte Williams: „Ich halte es zwar für notwendig. Aber wenn ich außerhalb meines Zeitfensters irgendwo hingehen möchte, sollte ich das machen können, ohne dass es als verpasster Test gewertet wird. Ich finde, es muss einen anderen Weg geben, das vernünftig zu gestalten, denn das hier ist einfach unvernünftig.“

Was genau Williams meinte, ist unklar. Denn die Meldepflicht schreibt unter anderem vor, dass Sportlerinnen und Sportler für jeden Tag des Jahres einen Ort für nur ein Zeitfenster angeben müssen, zu dem sie sich einem Test unterziehen können. Die Verweigerung einer solchen Angabe oder die dreimalige Unterlassung der Aktualisierung der Aufenthaltsdaten innerhalb von zwölf Monaten kann zu Sanktionen führen. Spieler können zudem jederzeit stichprobenartig getestet werden.

Die Regeln seien „ein wichtiger Grund“ gewesen, führte Williams weiter aus, „warum ich auch nicht zurückkommen wollte, weil es einfach so schwierig ist. Ich meine, mein Leben ist vollgepackt.“ Sie leite eine Risikokapitalgesellschaft, reise um die Welt und habe ihre Kinder. „Ich könnte zu so vielen verschiedenen Zeiten in so vielen verschiedenen Städten sein.“

Aus sportlicher Sicht werden Williams bei ihrer Rückkehr leise Zweifel auf den Centre Court folgen. Bis zu ihrer Zusage für eine Wildcard im Londoner Südwesten vor einer Woche sei sie sich „nicht sicher“ gewesen, ob sie diese annehmen solle, sagte die 44-Jährige: „Um ehrlich zu sein, bin ich mir immer noch nicht sicher.“