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Wimbledon: 0:6, 0:6! Höchststrafe zum Auftakt

0:6, 0:6-Pleite in Wimbledon

Oleksandra Oliynykova geht in ihrem Auftaktmatch bei Wimbledon komplett unter. Gegen die US-Amerikanerin McCartney Kessler hat die Ukrainerin nicht den Hauch einer Chance.
Wimbledon gilt als eines der großen Tennis-Highlights des Jahres. SPORT1 hat die wichtigsten Infos und Fakten zum dem prestigeträchtigen Event zusammengefasst.
Felix Kunkel
Oleksandra Oliynykova geht in ihrem Auftaktmatch bei Wimbledon komplett unter. Gegen die US-Amerikanerin McCartney Kessler hat die Ukrainerin nicht den Hauch einer Chance.

Was für eine Machtdemonstration auf dem heiligen Rasen von Wimbledon! In der ersten Runde des traditionsreichen Grand-Slam-Turniers hat die US-Amerikanerin McCartney Kessler ihre Gegnerin Oleksandra Oliynykova regelrecht überrollt. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)

Beim klaren 6:0, 6:0-Erfolg der 26-Jährigen hatte die Ukrainerin nicht den Hauch einer Chance. Auf ihrem ungeliebten Rasenbelag fand Sandplatzspezialistin Oliynykova von Beginn an überhaupt keinen Rhythmus.

So entwickelte sich das Match auf Court 5 schnell zu einem Albtraum für die Weltranglisten-53. Insgesamt 15 ungezwungene Fehler unterstrichen ihren gebrauchten Tag.

Wimbledon: Außenseiterin fordert Sabalenka

Kessler, die in der Weltrangliste vier Plätze hinter ihrer Gegnerin geführt wird, setzte mit diesem makellosen Auftritt ein deutliches Ausrufezeichen. Gleichzeitig feierte sie im dritten Anlauf ihren ersten Sieg überhaupt in Wimbledon.

In der zweiten Runde wartet nun allerdings eine der schwersten Aufgaben: Dort trifft Kessler auf die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka.

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