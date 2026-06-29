Wimbledon: Crash in die Bande! Dieses Aus ist besonders bitter

Felix Kunkel 29.06.2026 • 18:22 Uhr In Wimbledon muss Denis Shapovalov sein Erstrunden-Match aufgeben. Der frühere Halbfinalist kracht in eine Absperrung und verletzt sich dabei.

Dieses Aus ist besonders bitter: Denis Shapovalov hat sein Erstrunden-Match am Montag in Wimbledon aufgeben müssen, nachdem er in eine Bande gekracht war.

Der 27-jährige Kanadier brach seine Partie gegen den Spanier Pablo Carreno Busta ab, weil er sich offenbar eine Verletzung an der Schulter zugezogen hatte.

Beim Stand von 7:7 im Tiebreak des zweiten Satzes war Shapovalov einem Vorhandball hinterhergelaufen. Nachdem er den Ball getroffen hatte, drückte ihn der Schwung in die Absperrung.

Wimbledon: Ehemaliger Halbfinalist muss aufgeben

Shapovalov verzog sofort vor Schmerz das Gesicht und wurde von einem Physiotherapeuten untersucht. Schließlich setzte er die Partie noch einmal fort, schlug den Ball jedoch ins Netz, woraufhin auch der zweite Satz an Carreno Busta ging.

Anschließend wurde Shapovalov erneut vom Physiotherapeuten untersucht. Schließlich entschied er sich, das Spiel aufzugeben.