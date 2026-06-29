Wimbledon: Crash in die Bande! Dieses Aus ist besonders bitter

Dieses Aus ist besonders bitter: Denis Shapovalov hat sein Erstrunden-Match am Montag in Wimbledon aufgeben müssen, nachdem er in eine Bande gekracht war.
Drama-Aus nach Crash in die Bande
Der 27-jährige Kanadier brach seine Partie gegen den Spanier Pablo Carreno Busta ab, weil er sich offenbar eine Verletzung an der Schulter zugezogen hatte.
Beim Stand von 7:7 im Tiebreak des zweiten Satzes war Shapovalov einem Vorhandball hinterhergelaufen. Nachdem er den Ball getroffen hatte, drückte ihn der Schwung in die Absperrung.
Wimbledon: Ehemaliger Halbfinalist muss aufgeben
Shapovalov verzog sofort vor Schmerz das Gesicht und wurde von einem Physiotherapeuten untersucht. Schließlich setzte er die Partie noch einmal fort, schlug den Ball jedoch ins Netz, woraufhin auch der zweite Satz an Carreno Busta ging.
Anschließend wurde Shapovalov erneut vom Physiotherapeuten untersucht. Schließlich entschied er sich, das Spiel aufzugeben.
2021 hatte der Kanadier, die einstige Nummer zehn der Weltrangliste, das Halbfinale in Wimbledon erreicht. Indes gewann der 34-jährige Carreno Busta zum ersten Mal ein Wimbledon-Match.