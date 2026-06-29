Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
FUSSBALL
TENNIS
TRANSFERMARKT
TOUR DE FRANCE
FORMEL 1
DARTS
WM-HIGHLIGHTS
BASKETBALL
HANDBALL
US-SPORT
BUNDESLIGA
MEHR
Mehr
Grand Slams>

Wimbledon: Crash in die Bande! Dieses Aus ist besonders bitter

Drama-Aus nach Crash in die Bande

In Wimbledon muss Denis Shapovalov sein Erstrunden-Match aufgeben. Der frühere Halbfinalist kracht in eine Absperrung und verletzt sich dabei.
Wimbledon gilt als eines der großen Tennis-Highlights des Jahres. SPORT1 hat die wichtigsten Infos und Fakten zum dem prestigeträchtigen Event zusammengefasst.
Felix Kunkel
In Wimbledon muss Denis Shapovalov sein Erstrunden-Match aufgeben. Der frühere Halbfinalist kracht in eine Absperrung und verletzt sich dabei.

Dieses Aus ist besonders bitter: Denis Shapovalov hat sein Erstrunden-Match am Montag in Wimbledon aufgeben müssen, nachdem er in eine Bande gekracht war.

Der 27-jährige Kanadier brach seine Partie gegen den Spanier Pablo Carreno Busta ab, weil er sich offenbar eine Verletzung an der Schulter zugezogen hatte.

Beim Stand von 7:7 im Tiebreak des zweiten Satzes war Shapovalov einem Vorhandball hinterhergelaufen. Nachdem er den Ball getroffen hatte, drückte ihn der Schwung in die Absperrung.

Wimbledon: Ehemaliger Halbfinalist muss aufgeben

Shapovalov verzog sofort vor Schmerz das Gesicht und wurde von einem Physiotherapeuten untersucht. Schließlich setzte er die Partie noch einmal fort, schlug den Ball jedoch ins Netz, woraufhin auch der zweite Satz an Carreno Busta ging.

Anschließend wurde Shapovalov erneut vom Physiotherapeuten untersucht. Schließlich entschied er sich, das Spiel aufzugeben.

2021 hatte der Kanadier, die einstige Nummer zehn der Weltrangliste, das Halbfinale in Wimbledon erreicht. Indes gewann der 34-jährige Carreno Busta zum ersten Mal ein Wimbledon-Match.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite