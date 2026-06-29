Wimbledon: Darum wird das Zverev-Spiel verlegt

SPORT1 29.06.2026 • 22:22 Uhr Alexander Zverev bestreitet seine erste Partie in Wimbledon - allerdings später, als ursprünglich geplant. Das steckt dahinter.

Am zweiten Tag in Wimbledon greift auch Alexander Zverev ins Geschehen ein. Allerdings nicht wie ursprünglich geplant auf Court 1, wo der Hamburger am Dienstag das erste Spiel um 11 Uhr hätte bestreiten sollen.

Stattdessen bestreitet der Hamburger sein Match gegen Alexander Blockx auf dem Centre Court. Die Partie gegen den Belgier ist die zweite des Tages und wird nicht vor 14 Uhr beginnen. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)

Wimbledon: Absage hat Folgen für Zverev

Der Grund für die Änderung im Spielplan von Zverev ist die Absage des britischen Hoffnungsträgers Jack Draper. Der verletzungsanfällige einstige Weltranglistenvierte hatte seine Teilnahme am Montag absagen müssen, da er weiter von einer hartnäckigen Armblessur ausgebremst wird.