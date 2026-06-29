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Wimbledon: Darum wird das Zverev-Spiel verlegt

Darum beginnt Zverevs Spiel später

Alexander Zverev bestreitet seine erste Partie in Wimbledon - allerdings später, als ursprünglich geplant. Das steckt dahinter.
Mischa Zverev, Bruder und Manager von Alexander Zverev, äußert sich im SPORT1-Interview zu den Wimbledon-Chancen seines Bruders. Jannik Sinner traut er trotz Verletzungspause die Titelverteidigung zu.
SPORT1
Alexander Zverev bestreitet seine erste Partie in Wimbledon - allerdings später, als ursprünglich geplant. Das steckt dahinter.

Am zweiten Tag in Wimbledon greift auch Alexander Zverev ins Geschehen ein. Allerdings nicht wie ursprünglich geplant auf Court 1, wo der Hamburger am Dienstag das erste Spiel um 11 Uhr hätte bestreiten sollen.

Stattdessen bestreitet der Hamburger sein Match gegen Alexander Blockx auf dem Centre Court. Die Partie gegen den Belgier ist die zweite des Tages und wird nicht vor 14 Uhr beginnen. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)

Wimbledon: Absage hat Folgen für Zverev

Der Grund für die Änderung im Spielplan von Zverev ist die Absage des britischen Hoffnungsträgers Jack Draper. Der verletzungsanfällige einstige Weltranglistenvierte hatte seine Teilnahme am Montag absagen müssen, da er weiter von einer hartnäckigen Armblessur ausgebremst wird.

Während Zverev nun also auf dem Centre Court aufschlagen wird, werden Taylor Fritz und Dusan Lajovic anstelle des Hamburgers Court 1 eröffnen.

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