Wimbledon: Drama um French-Open-Sensation

SID 29.06.2026 • 15:07 Uhr Bei den French Open erreicht Maya Chwalinska als Qualifikantin sensationell das Finale. In London wiederholt sich dieses Märchen aber nicht.

Kein weiteres Märchen: French-Open-Finalistin Maya Chwalinska ist nach einem Drama in der ersten Runde von Wimbledon ausgeschieden. Die Polin, die in Paris als erst zweite Qualifikantin überhaupt das Endspiel eines Grand Slams erreicht hatte, lag gegen die Thailänderin Mananchaya Sawangkaew lange auf Siegkurs.

Bei eigenem Matchball rutschte die 24-Jährige aber aus, verletzte sich am Knöchel – und verlor unter großen Schmerzen doch noch 6:2, 5:7, 2:6.

Chwalinska war vor wenigen Wochen als Nummer 114 zum Sandplatz-Highlight in der französischen Hauptstadt gereist. Nach drei Siegen in der Qualifikation und sechs weiteren im Hauptfeld zog sie sensationell in das Endspiel ein, wo die Polin gegen die Russin Mirra Andrejewa verlor.

Chwalinska verpasst zweiten Zweitrundeneinzug

In der Weltrangliste verbesserte sich Chwalinska bis auf Platz 21. Für den Rasenklassiker benötigte sie aber dennoch eine Wildcard der Veranstalter, weil Chwalinska beim Cut-off im Ranking zu schlecht platziert gewesen war.