Wimbledon: Letzte Deutsche scheitern in der Qualifikation

Es bleibt bei fünf deutschen Tennisspielerinnen im Hauptfeld von Wimbledon (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER). Mit Caroline Werner scheiterte am Mittwoch die letzte Deutsche in der Qualifikation. Die 30-Jährige unterlag in der zweiten Runde in London der Russin Alina Tscharajewa 7:5, 4:6, 0:6.
Deutsche in Wimbledon-Quali raus
Mit Caroline Werner scheitert die letzte Deutsche in der Qualifikation.
Caroline Werner verpasste den Sprung ins Wimbledon-Hauptfeld
© picture-alliance/tennisphoto.de/SID/Claudio Gärtner
Damit sind Vorjahres-Viertelfinalistin Laura Siegemund, die frühere Halbfinalistin Tatjana Maria, Eva Lys, Tamara Korpatsch und Ella Seidel die einzigen deutsche Frauen im Hauptfeld des Rasenklassikers. Am Montag beginnt das dritte Grand-Slam-Event des Jahres.
Wimbledon-Qualifikation: Gentzsch scheidet in der zweiten Runde aus
Bei den Männern schied Tom Gentzsch als letzter Deutscher aus. Der 22-Jährige verlor in der zweiten Runde gegen Max Basing aus Großbritannien 5:7, 2:6.
Neben French-Open-Sieger Alexander Zverev sind lediglich Yannick Hanfmann, Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier für das Hauptfeld qualifiziert.
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