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Wimbledon: Fünfsatz-Krimi! Struff kämpft sich in Runde zwei

Fünfsatz-Krimi! Struff bewahrt Nerven

Jan-Lennard Struff kämpft sich zum dritten Mal in Folge in die zweite Runde von Wimbledon. Der 36-Jährige jubelt nach einem Fünfsatz-Krimi.
Wimbledon gilt als eines der großen Tennis-Highlights des Jahres. SPORT1 hat die wichtigsten Infos und Fakten zum dem prestigeträchtigen Event zusammengefasst.
SID
Jan-Lennard Struff kämpft sich zum dritten Mal in Folge in die zweite Runde von Wimbledon. Der 36-Jährige jubelt nach einem Fünfsatz-Krimi.

Jan-Lennard Struff ist nach einer Achterbahnfahrt der Gefühle zum dritten Mal in Folge in die zweite Runde von Wimbledon eingezogen. Der 36 Jahre alte Tennisprofi aus Warstein gewann zum Auftakt 6:1, 7:6 (7:4), 4:6, 2:6, 7:5 gegen den Argentinier Sebastián Báez.

Für Struff geht es gegen Brandon Nakashima aus den USA oder den britischen Lokalmatadoren Jack Pinnington Jones weiter. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)

Auf Court 14, wo kurz zuvor Tatjana Maria 6:4, 6:4 gegen die Kasachin Julija Putinzewa gewonnen hatte, startete Struff stark. Im Eiltempo schnappte er sich Satz eins. Auch der zweite Durchgang ging im Tiebreak an den Deutschen.

Wimbledon: Struff muss in den fünften Satz

Mit dem Rücken zur Wand kämpfte sich aber der Argentinier zurück in das Match, die Entscheidung musste im fünften Satz her – mit dem besseren Ende für Struff, der das Momentum doch wieder auf seine Seite zog.

Im vergangenen Jahr schaffte es der Weltranglisten-74. an der Church Road bis in die dritte Runde. Dann folgte das Aus gegen den spanischen Superstar Carlos Alcaraz, der in diesem Jahr verletzungsbedingt beim Rasenklassiker fehlt.

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Nach Struff wollen auch die drei weiteren deutschen Tennisprofis im Männer-Einzel ihre Auftakthürde überspringen. Am Dienstag bestreitet French-Open-Sieger Alexander Zverev sein erstes Match auf seinem ungeliebten Untergrund, er trifft auf dem Centre Court auf den Belgier Alexander Blockx.

Zudem spielt Yannick Hanfmann gegen den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard, Halle-Halbfinalist Daniel Altmaier bekommt es mit Alex Molcan aus der Slowakei zu tun.

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