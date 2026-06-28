Wimbledon: Diese Topstars sind schon an Tag 1 im Einsatz

French-Open-Sieger Alexander Zverev greift erst am Dienstag ins Geschehen ein, die volle deutsche Aufmerksamkeit am ersten Wimbledon-Tag genießt daher Tatjana Maria.
Diese Stars legen in Wimbledon los
Die Rasenspezialistin bestreitet ihr Auftaktmatch im All England Club am Montag (nicht vor 13.00 Uhr MESZ/alle Matches bei Prime Video) auf Court 14 gegen die unangenehme Kasachin Julija Putinzewa. Zudem ist Tamara Korpatsch im Einsatz, sie fordert die an Position sieben gesetzte Coco Gauff (USA) heraus (nicht vor 16.30 Uhr).
Wimbledon: Sinner und Djokovic an Tag 1 im Fokus
Die traditionelle Eröffnung findet um 14.30 Uhr MESZ auf dem Centre Court statt, Titelverteidiger Jannik Sinner (Italien) spielt gegen den Serben Miomir Kecmanovic. Auch dessen Landsmann, der siebenmalige Champion Novak Djokovic, schlägt am ersten Turniertag auf, der 39-Jährige trifft im dritten Match auf dem größten Platz der Anlage auf den Chinesen Wu Yibing.
Zverev hat wie sechs weitere Deutsche noch einen Tag länger zur Vorbereitung, sein Auftaktmatch bestreitet er Dienstag gegen den Belgier Alexander Blockx. Maria hofft zum Auftakt, ihre starke Rasenform unter Beweis stellen zu können. Die 38-Jährige stand noch am Samstag im Finale des Vorbereitungsturniers in Eastbourne und verpasste den Titel bei der Wimbledon-Generalprobe nur knapp.