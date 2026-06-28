Wimbledon: Raducanu verpasst Heimspiel

SID 29.06.2026 • 00:14 Uhr Die Britin hatte im Vorfeld noch das Finale im Londoner Queen's Club erreicht.

Für Großbritanniens Tennisstar Emma Raducanu ist ihr Heimspiel in Wimbledon noch vor dem ersten Ballwechsel beendet. Wie die 23-Jährige am Abend vor ihrem geplanten Auftaktmatch am Montag gegen die Kroatin Antonia Ruzic bei Instagram mitteilte, kann sie aufgrund eines Ermüdungsbruchs im rechten Unterschenkel nicht im Londoner Südwesten an den Start gehen.

„Mir wurde aus medizinischen Gründen geraten, nicht weiterzuspielen“, schrieb Raducanu: „Ich möchte euch allen für eure Unterstützung und Ermutigung danken. Gerade in einer Zeit wie dieser ist das von unschätzbarem Wert.“