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Wimbledon: Raducanu verpasst Heimspiel

Wimbledon: Raducanu verpasst Heimspiel

Die Britin hatte im Vorfeld noch das Finale im Londoner Queen's Club erreicht.
Raducanu verpasst Wimbledon
Raducanu verpasst Wimbledon
© AFP/SID/ADRIAN DENNIS
SID
Die Britin hatte im Vorfeld noch das Finale im Londoner Queen's Club erreicht.

Für Großbritanniens Tennisstar Emma Raducanu ist ihr Heimspiel in Wimbledon noch vor dem ersten Ballwechsel beendet. Wie die 23-Jährige am Abend vor ihrem geplanten Auftaktmatch am Montag gegen die Kroatin Antonia Ruzic bei Instagram mitteilte, kann sie aufgrund eines Ermüdungsbruchs im rechten Unterschenkel nicht im Londoner Südwesten an den Start gehen.

„Mir wurde aus medizinischen Gründen geraten, nicht weiterzuspielen“, schrieb Raducanu: „Ich möchte euch allen für eure Unterstützung und Ermutigung danken. Gerade in einer Zeit wie dieser ist das von unschätzbarem Wert.“

Raducanus Stern war vor fünf Jahren aufgegangen, als Qualifikantin gewann sie sensationell die US Open. Der nachhaltige Erfolg aber blieb aus. Im Vorfeld von Wimbledon hatte sie sich in diesem Jahr dann aber im Londoner Queen’s Club bis in das zweite Finale ihrer Karriere gespielt und damit bei den britischen Fans Hoffnungen auf starke Auftritte an der Church Road geweckt.

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