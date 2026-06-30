Wimbledon: Struff und Maria am Mittwoch nacheinander im Einsatz

Erst Jan-Lennard Struff, dann Tatjana Maria: Am Mittwoch spielt das routinierte deutsche Duo in Wimbledon auf Court 12 um den Einzug in die dritte Runde, beide treffen auf gesetzte Spieler aus den USA. Struff (36) bekommt es mit Brandon Nakashima (Nr. 28) zu tun (nach 15.30 Uhr MESZ), im Anschluss fordert Maria (38) Iva Jovic (Nr. 16) heraus.
Deutsches Duo kämpft um Runde drei
Struff hatte sich zum Auftakt in fünf Sätzen gegen den Argentinier Sebastián Báez durchgesetzt, Maria die Kasachin Julija Putinzewa sicher in zwei Sätzen geschlagen. Die Halbfinalistin von 2022 fühlt sich auf Rasen wohl, trifft aber nun auf eines der größten Talente auf der WTA-Tour.
Jovic (18) zeigte in der Vorbereitung im Londoner Queen’s Club mit einem Sieg über Amanda Anisimova (USA), Wimbledonfinalistin von 2025, dass sie auch auf Rasen gefährlich ist. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)
Wimbledon: Sinner startet – Djokovic zum Abschluss
Auf dem Centre Court (ab 14.30 Uhr MESZ/alle Matches bei Prime Video) startet am Mittwoch Titelverteidiger Jannik Sinner (Italien) gegen Nuno Borges (Portugal). Im Anschluss trifft die frühere Turniersiegerin Barbora Krejcikova (Tschechien) auf French-Open-Siegerin Mirra Andrejewa aus Russland.
Zum Abschluss ist das Match zwischen dem siebenmaligen Champion Novak Djokovic (Serbien) und Stefanos Tsitsipas angesetzt – beide standen sich bereits 2021 und 2023 (Paris und Melbourne) in Grand-Slam-Finals gegenüber.