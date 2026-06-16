Wimbledon: Williams-Hammer perfekt

Serena Williams kehrt nach vier Jahren auf den „heiligen Rasen“ von Wimbledon (29. Juni bis 12. Juli) zurück. Wie die Veranstalter am Dienstag bekannt gaben, erhält die Tennisikone gemeinsam mit ihrer Schwester Venus eine Wildcard im Doppel. Zuletzt war Serena Williams 2022 an der Church Road angetreten, wenige Monate später hatte die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin dann bei den US Open ihre Karriere beendet.
Williams-Hammer perfekt!
An der Seite von Venus bestreitet die 44-Jährige nun ihr drittes Event seit ihrem sensationellen Comeback. In der vergangenen Woche hatte die siebenmalige Wimbledon-Siegerin im Londoner Queen’s Club an der Seite der Kanadierin Victoria Mboko nach 1376 Tagen wieder ein Match bestritten und gleich gewonnen. Derzeit tritt Williams mit ihrer tschechischen Doppelpartnerin Karolina Muchova in Berlin an.
Williams-Schwestern feierten beim Rasenklassiker große Triumphe
Die beiden Williams-Schwestern feierten bislang 14 gemeinsame Triumphe im Doppel bei Grand Slams. Ihren bislang letzten von sechs Siegen beim Rasenklassiker Wimbledon holten sie vor zehn Jahren. 2000 und 2002 hatten Serena und Venus im Doppel eine Wildcard erhalten und dann den Titel gewonnen.
Bei den Wildcards im Frauen-Einzel wird Serena Williams nicht aufgeführt, ein Platz ist aber noch zu vergeben. 2022 war sie in der ersten Runde an der Französin Harmony Tan gescheitert. Sicher dabei ist die polnische French-Open-Finalistin Maja Chwalinska, die in Paris als Qualifikantin einen sensationellen Siegeszug hingelegt und erst im Finale gegen die Russin Mirra Andrejewa verloren hatte.
Bei den Männern erhält der dreimalige Grand-Slam-Champion und zweimalige Wimbledon-Viertelfinalist Stan Wawrinka aus der Schweiz eine Wildcard. Im Doppel der Männer geht ein Platz an den Australier Nick Kyrgios und den Kasachen Alexander Bublik. Kyrgios hatte vergangene Woche in Stuttgart nach langer Verletzungskrise sein Comeback gegeben.