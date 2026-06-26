Wimbledon: Angstgegner droht! Knifflige Zverev-Auslosung

SID 26.06.2026 • 12:03 Uhr Anspruchsvolle Auslosung für Alexander Zverev in Wimbledon. Beim ungeliebten Rasenturnier würde im Viertelfinale der Angstgegner warten.

French-Open-Sieger Alexander Zverev startet mit einer kniffligen Aufgabe in den Rasenklassiker Wimbledon. In der ersten Runde trifft der Hamburger auf den belgischen Weltranglisten-37. Alexander Blockx, das ergab die Auslosung am Freitag. In zwei Duellen ist Zverev gegen Blockx aber noch ungeschlagen, bei den diesjährigen Masters-Turnieren in Madrid und Rom setzte sich der Tokio-Olympiasieger auf Sand in jeweils zwei Sätzen durch.

Auf dem Weg zu seinem möglichen zweiten Grand-Slam-Sieg in Folge könnte Zverev, der im Südwesten Londons bislang noch nie über das Achtelfinale hinausgekommen ist, im Viertelfinale auf seinen Angstgegner Taylor Fritz treffen. Gegen den US-Amerikaner hat der Hamburger die letzten sieben Spiele allesamt verloren, darunter auch jüngst das Halbfinale in Halle. Dabei hatten Zverev, einer von vier deutschen Männern im Hauptfeld, aber auch eine Fehlfunktion seines Insulinsensors und Rückenprobleme ausgebremst.

Serena Williams erwischte derweil zum Auftakt in ihr Einzel-Comeback mit der Australierin Maya Joint, Nummer 53 der Weltrangliste, eine machbare Aufgabe. Schon in Runde drei könnte auf die 44-Jährige und siebenmalige Siegerin an der Church Road aber die polnische Titelverteidigerin Iga Swiatek warten.

Wimbledon: Kein Losglück für deutsche Damen

Die deutschen Frauen hatten derweil kein Losglück. Nur die Rasenexpertin und frühere Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria trifft in ihrem Duell mit der Kasachin Julija Putinzewa auf eine ungesetzte Spielerin.

Laura Siegemund, im Vorjahr erst im Viertelfinale ausgeschieden, spielt gegen Elise Mertens aus Belgien, Hoffnungsträgerin Eva Lys trifft auf die russische French-Open-Halbfinalistin Diana Schnaider. Zudem spielt Tamara Korpatsch gegen die zweimalige Major-Siegerin Coco Gauff aus den USA, Ella Seidel bekommt es mit der Tschechin Linda Noskova zu tun.

Die deutschen Erstrundenmatches in Wimbledon in der Übersicht:

Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 2) – Alexander Blockx (Belgien)

Daniel Altmaier (Kempen) – Alex Molcan (Slowakei)

Jan-Lennard Struff (Warstein) – Sebastián Báez (Argentinien)

Yannick Hanfmann (Karlsruhe) – Giovanni Mpetshi Perricard (Frankreich)

Tatjana Maria (Bad Saulgau) – Julija Putinzewa (Kasachstan)

Eva Lys (Hamburg) – Diana Schnaider (Nr. 15)

Laura Siegemund (Metzingen) – Elise Mertens (Belgien/Nr. 25)

Ella Seidel (Hamburg) – Linda Noskova (Tschechien/Nr. 9)