Zverevs wildes Interview: "Du hast gesagt, ich schaffe es nie"

Alexander Zverev hat nach dem ersehnten Triumph bei einem Grand Slam im Scherz mit dem TV-Experten und Ex-Spieler Sam Querrey abgerechnet – mit dem ihn nach eigenen Angaben eine „Hassliebe“ verbindet.
Zverev witzelt über Experten
Als Querrey bei TNT Sports per Videoschalte zum Interview ansetzen wollte, unterbrach Zverev sofort. „Sam wer?“, fragte er, als sich der US-Amerikaner meldete.
Im Studio folgte daraufhin Gelächter, Querrey meinte nur grinsend: „Ich wusste, dass das jetzt kommt.“ Zverev legte derweil nach: „Warum bist du bei diesem Sender, wer hat dich eingestellt? Warum bist du hier? Ihr habt all diese Champions und dann noch Sam Querrey.“
Zverev: „Du hast gesagt, dass ich es nie schaffe“
Tatsächlich saßen im TNT-Studio mit Jim Courier (vier Major-Titel), Sloane Stephens (ein Major-Titel) und John Isner (kein Major-Titel) mehrere namhafte Spieler neben Querrey.
Dieser fragte letztlich unbeirrt nach dem Moment des Triumphes und wie sich Zverev gefühlt habe. Die Antwort des Deutschen: „Zuerst einmal bin ich sehr froh, dass ich das hier (die Trophäe, Anm.) in den Händen halte. Denn du hast gesagt, dass ich es nie schaffe. Von daher vielen Dank für dein Vertrauen.“
Schnell schob er noch mit einem breiten Grinsen hinterher: „Für alle die es nicht wissen, wir haben eine Hassliebe. Ich liebe das eigentlich. Ich liebe es, dir das Leben schwer zu machen.“
Querrey hatte 2024 erklärt, dass Zverev – dem er noch auf dem Feld gegenübergestanden hatte – aufgrund seines angeblich schwachen zweiten Aufschlags für immer unvollendet bleiben könnte: „So wird er auf Dauer nicht mehrere Grand Slams gewinnen. Er könnte einen gewinnen, man weiß nie, aber auf Dauer wird das nicht klappen.“