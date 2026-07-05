Wimbledon: Djokovic schnappt Federer Rekord weg!

SID 05.07.2026 • 18:12 Uhr Novak Djokovic schreibt in Wimbledon einmal mehr Geschichte. Auf dem Weg ins Viertelfinale stellt er eine neue Bestmarke auf.

Novak Djokovic hat das Viertelfinale von Wimbledon erreicht und abermals Tennisgeschichte geschrieben. Der serbische Grand-Slam-Rekordsieger gewann trotz einiger Probleme 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3 gegen den stark aufspielenden russischen Qualifikanten Roman Safiullin.

An der Church Road war es Djokovics 106. Sieg im Männer-Einzel, damit übernahm er die alleinige Führung vom achtmaligen Champion Roger Federer.

Wimbledon: Djokovic erneut im Viertelfinale

Djokovic zog zum neunten Mal nacheinander in die Runde der letzten acht von Wimbledon ein, überhaupt ist es bereits seine 17. Viertelfinal-Teilnahme in London.

Gegen Safiullin, Nummer 132 der Welt und 2023 im Wimbledon-Viertelfinale, zeigte er aber eine durchwachsene Leistung und war sichtlich unzufrieden mit sich selbst. Auf dem Weg zum erhofften achten Titel trifft der 39-Jährige nun auf den kanadischen Weltranglistenvierten Félix Auger-Aliassime oder Alejandro Davidovich Fokina aus Spanien.

Djokovic ist bei Grand Slams nach 33 Spielen immer noch ungeschlagen gegen Qualifikanten. Safiullin hatte sich in der dritten Runde gegen das brasilianische Supertalent Joao Fonseca, das Djokovic bei den French Open aus dem Turnier geworfen hatte, durchgesetzt.

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Fußballikone Geoff Hurst unter den Zuschauern

Am Sonntag wollte unter anderem die englische Fußballikone Geoff Hurst, Torschütze des legendären Wembley-Tors im WM-Finale 1966 gegen Deutschland, die Duelle auf dem ehrwürdigen Centre Court verfolgen.

Und Hurst (84) sah zunächst einen Safiullin, der den haushohen Favoriten vor Probleme stellte. Beim Stand von 5:2 vergab der Russe aber zwei Satzbälle, kassierte folgend auch noch ein Break und musste sich im Tiebreak geschlagen geben.