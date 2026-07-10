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Wimbledon: Bundeskanzler Merz besucht Finale von Zverev

Bundeskanzler besucht Wimbledonfinale

Alexander Zverev greift im All England Club nach seinem zweiten Grand-Slam-Titel. Dort erhält er besondere Unterstützung.
Alexander Zverev steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Finale von Wimbledon. Gegen Arthur Fery lässt der deutsche Tennis-Star nichts anbrennen.
SID
Alexander Zverev greift im All England Club nach seinem zweiten Grand-Slam-Titel. Dort erhält er besondere Unterstützung.

Alexander Zverev spielt im Finale von Wimbledon um seinen zweiten Grand-Slam-Titel nacheinander – das lässt sich auch Bundeskanzler Friedrich Merz nicht entgehen. Das bestätigte der French-Open-Sieger nach seinem souveränen 7:6 (7:0), 6:2, 6:4-Sieg in der Runde der letzten vier gegen den Briten Arthur Fery.

„Er hat meinen Manager angerufen“, erklärte Zverev. Dieser habe ihm dann gesagt, dass Merz und seine Frau Charlotte nach London reisen werden. „Wenn jetzt irgendwas kurzfristig in Europa passiert, dann wahrscheinlich nicht“, ergänzte Zverev schmunzelnd.

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Erste Andeutungen hinsichtlich eines Besuches des Bundeskanzlers hatte Zverev kurz zuvor in der Pressekonferenz gemacht, als es um seine Oma Natalia ging. Sie wird nicht zum Finale kommen können, weil sie kein Visum habe.

Zverev ohne Oma Natalia im Finale

„Vielleicht kann er ihr helfen, einen Reisepass oder ein längeres Visum zu bekommen“, sagte Zverev, „und dann kann sie noch ein bisschen länger bleiben, aber nach 90 Tagen musste sie zurückkehren.“

Oma Natalia, die bei Zverevs Triumph in Paris vor Ort war, besitzt derzeit nur einen russischen Pass. Nach dem Tod von Zverevs Großvater hatte sie die vergangenen Monate in Europa verbracht, weil die Großmutter in ihrer Heimat Sotschi „wenig zu tun“ habe, wie der Hamburger bereits während der French Open gesagt hatte.

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