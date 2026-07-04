Disqualifikation! Deutscher Eklat in Wimbledon

Das deutsche Nachwuchs-Talent Ida Wobker hat in Wimbledon – eher unfreiwillig – für einen Eklat gesorgt. In der ersten Runde der Nachwuchs-Konkurrenz wurde die 15-Jährige im Juniorinnen-Wettbewerb disqualifiziert. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)
Deutscher Eklat in Wimbledon
Beim Stand von 0:6, 5:5 und 30:30 verschlug sie eine Rückhand von der Grundlinie gegen die Rumänin Maria Valentina Pop und reagierte verhängnisvoll. Wobker donnerte ihren Schläger auf den Rasen. Von dort flog er in das Publikum von Court 11 und traf Fans. Es folgte die sofortige Disqualifikation.
Wobker führte im zweiten Satz bereits mit 5:3, kassierte dann aber das Break und hatte den Dämpfer offenbar noch nicht verdaut. Nach dem 44. unerzwungenen Fehler brach es aus der Deutschen heraus.
Deutsches Juwel disqualifiziert
Wobker gilt als vielversprechendes Talent und steht in der Damen-Weltrangliste aktuell auf Rang 689. Bei den Juniorinnen ist sie sogar die Nummer 17, war aber in Wimbledon nicht gesetzt. Zuletzt war die Glandorferin auch schon in Paris bei den French Open dabei.
Im deutschen Tennis sorgte Wobker vor fast zwei Jahren bereits für Aufsehen. Sie wurde im November 2024 deutsche U16-Hallenmeisterin – ohne Satzverlust. Dabei hätte sie noch in der U14-Altersklasse starten können.