Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
FUSSBALL
TENNIS
TRANSFERMARKT
BUNDESLIGA
TOUR DE FRANCE
FORMEL 1
DARTS
WM-HIGHLIGHTS
BASKETBALL
HANDBALL
US-SPORT
MEHR
Mehr
Grand Slams>

Disqualifikation! Deutscher Eklat in Wimbledon

Deutscher Eklat in Wimbledon

Wutausbruch mit Folgen: Deutschlands Nachwuchs-Talent Ida Wobker sorgt in Wimbledon für einen Eklat und wird disqualifiziert.
Wimbledon gilt als eines der großen Tennis-Highlights des Jahres. SPORT1 hat die wichtigsten Infos und Fakten zum dem prestigeträchtigen Event zusammengefasst.
Vincent Wuttke
Wutausbruch mit Folgen: Deutschlands Nachwuchs-Talent Ida Wobker sorgt in Wimbledon für einen Eklat und wird disqualifiziert.

Das deutsche Nachwuchs-Talent Ida Wobker hat in Wimbledon – eher unfreiwillig – für einen Eklat gesorgt. In der ersten Runde der Nachwuchs-Konkurrenz wurde die 15-Jährige im Juniorinnen-Wettbewerb disqualifiziert. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)

Beim Stand von 0:6, 5:5 und 30:30 verschlug sie eine Rückhand von der Grundlinie gegen die Rumänin Maria Valentina Pop und reagierte verhängnisvoll. Wobker donnerte ihren Schläger auf den Rasen. Von dort flog er in das Publikum von Court 11 und traf Fans. Es folgte die sofortige Disqualifikation.

Wobker führte im zweiten Satz bereits mit 5:3, kassierte dann aber das Break und hatte den Dämpfer offenbar noch nicht verdaut. Nach dem 44. unerzwungenen Fehler brach es aus der Deutschen heraus.

Deutsches Juwel disqualifiziert

Wobker gilt als vielversprechendes Talent und steht in der Damen-Weltrangliste aktuell auf Rang 689. Bei den Juniorinnen ist sie sogar die Nummer 17, war aber in Wimbledon nicht gesetzt. Zuletzt war die Glandorferin auch schon in Paris bei den French Open dabei.

Im deutschen Tennis sorgte Wobker vor fast zwei Jahren bereits für Aufsehen. Sie wurde im November 2024 ­deutsche U16-Hallenmeisterin – ohne Satzverlust. Dabei hätte sie noch in der U14-Altersklasse starten können.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite