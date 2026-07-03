Für Schwester-Doppel: "So viel Zeit" wie möglich für Williams

SID 03.07.2026 • 13:05 Uhr Serena Williams soll im Doppel an der Seite ihrer Schwester Venus antreten. Doch wann wird das sein?

Tennisikone Serena Williams erhält von den Veranstaltern von Wimbledon „so viel Zeit“ wie möglich, um sich für das Doppel an der Seite ihrer Schwester Venus von ihrer Knieverletzung zu erholen. Das teilte Turnierdirektor Jamie Baker am Freitag im All England Club mit.

Williams hatte am Dienstag nach vier Jahren ihr vielbeachtetes Einzel-Comeback gegeben und sich bei der Niederlage gegen die Australierin Maya Joint das Knie verdreht. Die erste Runde für das Frauendoppel war für Donnerstag und Freitag angesetzt, doch das Duell der Williams-Schwestern mit Solana Sierra aus Argentinien und der Kolumbianerin Camila Osoria fehlte bislang im Spielplan.

Williams? „Natürlich wollen wir, dass sie spielt“

Baker bestätigte jedoch, dass sie weiterhin im Turnier stehen und am Samstag gemeinsam ihren Angriff auf den siebten gemeinsamen Wimbledon-Doppeltitel starten könnten. „Natürlich wollen wir, dass sie spielt, wenn es ihr irgendwie möglich ist“, sagte der Turnierdirektor und wies die Befürchtung zurück, dass eine Verschiebung des Einsatzes der Schwestern im weiteren Verlauf zu Terminproblemen führen könnte: „Was die Tage angeht, handelt es sich eigentlich um eine Richtlinie – das ist unser Ziel, damit das Turnier zu Ende gespielt werden kann.“

Es gebe „tatsächlich manchmal außergewöhnliche Umstände, sei es das Wetter oder Verletzungen. Wir würden das nicht tun, wenn wir das Gefühl hätten, dass dadurch der Rest des Turniers in irgendeiner Weise gefährdet oder verzögert würde“, sagte Baker. Bei der Auswahl des Platzes würden „Zuschauerzahlen und Sicherheit“ eine „große Rolle“ spielen, erklärte er weiter: „Serena und Venus sind riesige Weltstars, daher gibt es viele Menschen, die sie sehen wollen.“

Serena und Venus Williams hatten für das Doppel eine Wildcard erhalten. Die Schwestern feierten 14 gemeinsame Triumphe bei Grand Slams, ihren bislang letzten von sechs Siegen beim Rasenklassiker Wimbledon holten sie vor zehn Jahren. 2000 und 2002 hatten die Williams-Schwestern im Doppel eine Wildcard erhalten und dann den Titel gewonnen.