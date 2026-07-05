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Wimbledon: Alexander Zverev darf zurück auf den Centre Court

Zverev zurück auf dem Centre Court

Die letzten beiden Spiele hatte er auf Court 1 absolviert.
Der Samstag hielt in Wimbledon bei den Damen einen Tag der Favoritenstürze bereit. Bei den Herren blieb Alexander Zverev souverän und buchte das Achtelfinalticket.
SID
Die letzten beiden Spiele hatte er auf Court 1 absolviert.

Alexander Zverev kehrt bei seiner Titeljagd in Wimbledon auf den Centre Court zurück. Die Veranstalter des Rasenklassikers setzten das Achtelfinalduell am Montag zwischen dem French-Open-Sieger und dem tschechischen Weltranglisten-14. Jiri Lehecka auf dem berühmtesten Platz des All England Club an. Es ist die letzte Partie des Tages. (Wimbledon 2026 täglich im LIVETICKER)

Für Zverev ist es nach seinem Auftaktmatch gegen den Belgier Alexander Blockx der zweite Auftritt auf dem Centre Court. In Runde zwei und drei hatte er auf Court 1 gespielt.

Gegen Lehecka will Zverev erstmals den Einzug in das Viertelfinale im Londoner Südwesten schaffen.

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