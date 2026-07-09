Halbfinale in Wimbledon: Zverev eröffnet auf dem Centre Court

SID 09.07.2026 • 14:49 Uhr Sein Duell mit dem britischen Hoffnungsträger Arthur Fery wurde als erstes des Tages angesetzt. Danach spielen Jannik Sinner und Novak Djokovic.

Alexander Zverev könnte am Freitag als erster Finalist im Männer-Einzel von Wimbledon feststehen. Das Halbfinale des French-Open-Siegers gegen die britische Wildcard-Überraschung Arthur Fery wurde von den Veranstaltern als erstes Match des Tages (14.30 Uhr MESZ/Prime Video) auf dem Centre Court angesetzt. Im Anschluss duellieren sich der italienische Titelverteidiger Jannik Sinner und der siebenmalige Champion Novak Djokovic (Serbien) um das zweite Finalticket.

Zverev strotzt bei der Jagd nach seinem zweiten Grand-Slam-Titel vor Selbstvertrauen. Im Viertelfinale gewann er dominant gegen den angeschlagenen US-Amerikaner Taylor Fritz. Zverev geht als klarer Favorit in die Partie gegen den Weltranglisten-114. Fery, der als erster Brite seit Andy Murray 2016 beim Heimspiel triumphieren will.