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Halbfinale in Wimbledon: Zverev eröffnet auf dem Centre Court

Halbfinale in Wimbledon: Zverev eröffnet auf dem Centre Court

Sein Duell mit dem britischen Hoffnungsträger Arthur Fery wurde als erstes des Tages angesetzt. Danach spielen Jannik Sinner und Novak Djokovic.
Zverev will auch im Halbfinale jubeln
Zverev will auch im Halbfinale jubeln
© AFP/SID/KIRILL KUDRYAVTSEV
SID
Sein Duell mit dem britischen Hoffnungsträger Arthur Fery wurde als erstes des Tages angesetzt. Danach spielen Jannik Sinner und Novak Djokovic.

Alexander Zverev könnte am Freitag als erster Finalist im Männer-Einzel von Wimbledon feststehen. Das Halbfinale des French-Open-Siegers gegen die britische Wildcard-Überraschung Arthur Fery wurde von den Veranstaltern als erstes Match des Tages (14.30 Uhr MESZ/Prime Video) auf dem Centre Court angesetzt. Im Anschluss duellieren sich der italienische Titelverteidiger Jannik Sinner und der siebenmalige Champion Novak Djokovic (Serbien) um das zweite Finalticket.

Zverev strotzt bei der Jagd nach seinem zweiten Grand-Slam-Titel vor Selbstvertrauen. Im Viertelfinale gewann er dominant gegen den angeschlagenen US-Amerikaner Taylor Fritz. Zverev geht als klarer Favorit in die Partie gegen den Weltranglisten-114. Fery, der als erster Brite seit Andy Murray 2016 beim Heimspiel triumphieren will.

Sinner und Djokovic stehen sich derweil wie bereits im vergangenen Jahr im Halbfinale gegenüber. Vor zwölf Monaten hatte sich der Weltranglistenerste glatt in drei Sätzen durchgesetzt und dafür gesorgt, dass Djokovic zum ersten Mal seit 2017 nicht in das Endspiel im All England Club eingezogen war.

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