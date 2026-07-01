Das vielbeachtete Comeback von Serena Williams beim Rasenklassiker in Wimbledon könnte schneller beendet sein als erhofft. Die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin hat sich bei ihrem Erstrundenaus im Einzel am Dienstag eine leichte Verletzung am Knie zugezogen. Der Start in der Doppelkonkurrenz, in der Williams mit ihrer Schwester Venus antreten wollte, könnte damit ausfallen.
Knie verdreht: Williams‘ Doppelstart in Gefahr
„Serena hat sich am Ende des ersten Satzes das Knie verdreht“, sagte ihre Agentin Jill Smoller am Mittwoch in einer Erklärung, die von der britischen Tageszeitung The Times veröffentlicht wurde. „Sie konnte das Gelände am Dienstagabend ohne Hilfe verlassen und tut alles, um später in der Woche für das Doppel bereit zu sein“, fügte die Agentin hinzu.
Williams (44) hatte am Dienstag trotz einer ordentlichen Leistung 3:6, 7:6 (8:6), 3:6 gegen die 24 Jahre jüngere Australierin Maya Joint verloren. Es war ihr erstes Einzelmatch seit fast vier Jahren. Anschließend verzichtete sie, wie nun bekannt wurde, aufgrund der Verletzung auf die obligatorischen Medienaktivitäten.
Williams war beim Turnier im Londoner Queen’s Club vor rund drei Wochen auf die Tour zurückgekehrt. Ob sie auch bei den US Open in New York Ende August aufschlagen will, ließ sie bislang offen.