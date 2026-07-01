Knie verdreht: Williams‘ Doppelstart in Gefahr

SID 01.07.2026 • 15:16 Uhr Nach ihrer Einzelniederlage klagt die Rückkehrerin über körperliche Probleme. Platzt das Doppel an der Seite ihrer Schwester?

Das vielbeachtete Comeback von Serena Williams beim Rasenklassiker in Wimbledon könnte schneller beendet sein als erhofft. Die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin hat sich bei ihrem Erstrundenaus im Einzel am Dienstag eine leichte Verletzung am Knie zugezogen. Der Start in der Doppelkonkurrenz, in der Williams mit ihrer Schwester Venus antreten wollte, könnte damit ausfallen.

„Serena hat sich am Ende des ersten Satzes das Knie verdreht“, sagte ihre Agentin Jill Smoller am Mittwoch in einer Erklärung, die von der britischen Tageszeitung The Times veröffentlicht wurde. „Sie konnte das Gelände am Dienstagabend ohne Hilfe verlassen und tut alles, um später in der Woche für das Doppel bereit zu sein“, fügte die Agentin hinzu.

Williams (44) hatte am Dienstag trotz einer ordentlichen Leistung 3:6, 7:6 (8:6), 3:6 gegen die 24 Jahre jüngere Australierin Maya Joint verloren. Es war ihr erstes Einzelmatch seit fast vier Jahren. Anschließend verzichtete sie, wie nun bekannt wurde, aufgrund der Verletzung auf die obligatorischen Medienaktivitäten.