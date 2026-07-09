Für Kevin Krawietz und Tim Pütz ist in Wimbledon der Traum vom ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel geplatzt. Das deutsche Spitzendoppel verlor am Donnerstag 6:7 (8:10), 2:6 gegen Marcelo Arevalo aus El Salvador und dessen kroatischen Partner Mate Pavic und verpasste im All England den Einzug in das Finale.
Krawietz/Pütz verpassen Wimbledonfinale
Das deutsche Spitzendoppel muss weiter auf den ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel warten.
Krawietz (l.) und Pütz in Wimbledon
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Krawietz (34) und Pütz (38) hätten als erstes komplett deutsches Männer-Doppel den Titel beim Rasenklassiker holen können. Zuletzt gewann der heutige Jugend-Bundestrainer Philipp Petzschner vor 16 Jahren an der Seite des Österreichers Jürgen Melzer in Wimbledon. 1992 hatte sich Michael Stich im Doppel mit der US-Tennisikone John McEnroe durchgesetzt.
Krawietz/Pütz hatten 2024 das Finale der US Open verloren, sich wenige Monate später dann bei den ATP-Finals in Turin durchgesetzt. In Wimbledon war der zweimalige French-Open-Sieger Krawietz in diesem Jahr zudem im Mixed-Doppel an der Seite der US-amerikanischen Starspielerin Venus Williams angetreten, dabei aber schon in Runde eins gescheitert.