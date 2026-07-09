Krawietz/Pütz verpassen Wimbledonfinale

SID 09.07.2026 • 15:50 Uhr Das deutsche Spitzendoppel muss weiter auf den ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel warten.

Für Kevin Krawietz und Tim Pütz ist in Wimbledon der Traum vom ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel geplatzt. Das deutsche Spitzendoppel verlor am Donnerstag 6:7 (8:10), 2:6 gegen Marcelo Arevalo aus El Salvador und dessen kroatischen Partner Mate Pavic und verpasste im All England den Einzug in das Finale.

Krawietz (34) und Pütz (38) hätten als erstes komplett deutsches Männer-Doppel den Titel beim Rasenklassiker holen können. Zuletzt gewann der heutige Jugend-Bundestrainer Philipp Petzschner vor 16 Jahren an der Seite des Österreichers Jürgen Melzer in Wimbledon. 1992 hatte sich Michael Stich im Doppel mit der US-Tennisikone John McEnroe durchgesetzt.