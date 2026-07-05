„Liebe ich“: Zverev drückt „Teddybär“ Struff die Daumen

SID 05.07.2026 • 05:02 Uhr Der Warsteiner spielt in Wimbledon um den erstmaligen Einzug in das Viertelfinale eines Grand Slams.

Jan-Lennard Struff sorgt mit seinen starken Leistungen in Wimbledon für Begeisterung – und auch Alexander Zverev ist großer Fan des Warsteiners. „Struffi liebe ich. Struffi ist sensationell“, schwärmte der French-Open-Sieger: „Immer wenn man denkt, dass er gleich aufhört mit Tennis, kommt immer so ein Turnier, bei dem er sich für das gesamte nächste Jahr in der Top 100 qualifiziert. Das war letztes Jahr bei den US Open so, das ist dieses Jahr in Wimbledon so.“

In Flushing Meadows war Struff im Achtelfinale gegen Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic ausgeschieden. Beim Rasenklassiker in London trifft er am Sonntag in der Runde der letzten 16 auf den Polen Hubert Hurkacz. „Das liebe ich an Struffi“, sagte Zverev: „Der kann 37 Mal in Folge ersten Runde verlieren, und auf einmal spielt er Viertelfinale bei einem Grand Slam.“ Als Typ sei der 36-Jährige „ein riesiger Teddybär. Der hat kein Gramm Böses in sich. Ich weiß gar nicht, wie das geht.“