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Wimbledon: Merz drückt Alexander Zverev vor Ort die Daumen

Merz drückt Zverev vor Ort die Daumen

Bundeskanzler Friedrich Merz hofft auf den zweiten deutschen Grand-Slam-Titel in Folge.
Alexander Zverev steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Finale von Wimbledon. Gegen Arthur Fery lässt der deutsche Tennis-Star nichts anbrennen.
SID
Bundeskanzler Friedrich Merz hofft auf den zweiten deutschen Grand-Slam-Titel in Folge.

Bundeskanzler Friedrich Merz drückt Alexander Zverev im Wimbledon-Finale vor Ort die Daumen. „Es ist schon etwas Besonderes und ich hoffe, dass es dem deutschen Tennis auch wieder ein bisschen Aufschwung gibt“, sagte Merz im Londoner All England Club bei Prime Video vor Zverevs Partie gegen den Italiener Jannik Sinner am Sonntag (JETZT im LIVETICKER).

„Ich verfolge es heute mit großer Spannung und natürlich mit Daumendrücken für Alexander Zverev. Ich habe ihm gratuliert, als er Roland Garros gewonnen hat, und habe ihm gesagt, ‚wenn du ins Endspiel in Wimbledon kommst, komme ich'“, sagte Merz, der sein Versprechen nun wahr machte.

Merz nimmt in der Royal Box Platz

Im dunkelgrünen Anzug betrat er am Sonntagnachmittag die Anlage, ehe er in der Royal Box des Centre Court Platz nahm. Dort unterhielt er sich vor Spielstart mit Prinz William.

„Wimbledon ist der Ort des weltweiten Tennis“, schwärmte der CDU-Politiker. „Es ist der heilige Rasen. Das ist englische Tennistradition. Man kriegt einen Dresscode und das hat schon Stil.“

Merz berichtete auch von seinen eigenen Erfahrungen mit dem Tennisspielen. „Das war ganz gut, ich bin nicht schnell genug gewesen. Das Laufen ans Netz war immer mein Handicap, aber ich war immer ein ganz guter Grundlinienspieler“, sagte er.

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