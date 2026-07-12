Wimbledon: Merz drückt Alexander Zverev vor Ort die Daumen

Bundeskanzler Friedrich Merz drückt Alexander Zverev im Wimbledon-Finale vor Ort die Daumen. „Es ist schon etwas Besonderes und ich hoffe, dass es dem deutschen Tennis auch wieder ein bisschen Aufschwung gibt“, sagte Merz im Londoner All England Club bei Prime Video vor Zverevs Partie gegen den Italiener Jannik Sinner am Sonntag (JETZT im LIVETICKER).
Merz drückt Zverev vor Ort die Daumen
„Ich verfolge es heute mit großer Spannung und natürlich mit Daumendrücken für Alexander Zverev. Ich habe ihm gratuliert, als er Roland Garros gewonnen hat, und habe ihm gesagt, ‚wenn du ins Endspiel in Wimbledon kommst, komme ich'“, sagte Merz, der sein Versprechen nun wahr machte.
Merz nimmt in der Royal Box Platz
Im dunkelgrünen Anzug betrat er am Sonntagnachmittag die Anlage, ehe er in der Royal Box des Centre Court Platz nahm. Dort unterhielt er sich vor Spielstart mit Prinz William.
„Wimbledon ist der Ort des weltweiten Tennis“, schwärmte der CDU-Politiker. „Es ist der heilige Rasen. Das ist englische Tennistradition. Man kriegt einen Dresscode und das hat schon Stil.“
Merz berichtete auch von seinen eigenen Erfahrungen mit dem Tennisspielen. „Das war ganz gut, ich bin nicht schnell genug gewesen. Das Laufen ans Netz war immer mein Handicap, aber ich war immer ein ganz guter Grundlinienspieler“, sagte er.